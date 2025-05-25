東部海域魚類繁殖季 潛客巧遇鯨鯊驚艷共游

台東附近海域最近常有被列爲保育類鯨鯊出現，學者認為，目前東部海域正值魚類繁殖季，為鯨鯊帶來豐富食物；鯨鯊個性溫馴，潛客若幸運遇到，可靜靜觀察，為潛水帶來不同樂趣。

謝姓潛水教練日前在蘭嶼八代灣附近潛水時，就巧遇一頭大鯨鯊，人魚共游畫面令人好驚喜；謝教練說，他從事潛水活動十多年，這一次是第2度碰上鯨鯊，非常幸運。

鯨鯊已被列為海洋保育類野生動物，台灣在2007年公告禁補，因此若鯨鯊誤闖入定址漁網，漁民必須花許多時間解開漁網，讓鯨鯊游出定址網。

義守大學生態教授趙仁方接受聯訪表示，鯨鯊是大型濾食性魚類，體長12至18公尺，洄游範圍大，從菲律賓海域到台灣海域；這個季節隨黑潮帶洄游到台灣東部海域，因為正是魚類繁殖期，為鯨鯊帶來豐富食物。

趙仁方指出，鯨鯊個性相當溫馴，若潛客幸運跟鯨鯊遭遇，勿過度騷擾，保持距離、靜靜觀察，可為潛水帶來不同樂趣。