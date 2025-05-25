快訊

身體是否比你的實際年齡還衰老？教練推薦7個簡單自我測試

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園斥資千萬復育台北赤蛙 13年僅增14隻挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園成立高榮野生動物保護區多年，台北赤蛙13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。圖／桃園市農業局提供
桃園成立高榮野生動物保護區多年，台北赤蛙13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。圖／桃園市農業局提供

桃園成立高榮野生動物保護區多年，市府斥資千萬復育第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙，但13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。農業局則回應，台北赤蛙生長需5至6年，目前數量已從復育前個位數增長至雙位數，也記錄到逾百種動植物，顯示保育成效斐然，將持續營造棲地與保育維護。

高榮野生動物保護區於2012年3月3日公告成立，面積僅1.11公頃，為全國面積最小的野保區。據台北市立動物園2005年調查，園區內台北赤蛙最高曾達187隻，後來數量卻急速遞減，最低僅10多隻，市府為此畫設野保區，並每年編列130萬元進行保育工作。

不過，議員周玉琴發現，野保區設立13年來，去年單日最高調查數量僅30隻，僅比畫設保護區之前增加14隻，換算每隻復育成本超過85萬元，也有志工抱怨野保區內本來沒有強勢外來入侵種，現在卻要編列經費請廠商移除人厭槐葉蘋、美國螯蝦等，質疑外來種哪來，呼籲找第三方公正研究單位複查。

農業局長陳冠義表示，每年保育經費主要用在委託專業團隊營造棲地，以維持水質穩定、移除有害物種與復育原生種植物等為主，同時於周遭宣導友善農法，以減少對環境的影響，蛙類成長需5到6年時間，數量不可能瞬間暴增，高榮野保區台北赤蛙經過多年努力，由單晚僅記錄到7隻上升到30隻，除此之外，保護區也記錄到鳥類38種、蛙類8種、爬蟲類17種及植物126種。

桃園市副市長蘇俊賓則提到，高榮野生動物保護區是全台唯一的台北赤蛙復育地，區內除台北赤蛙，還有領角鴞、大冠鷲、赤腹鷹共38種鳥類、蛙類有6科8種，爬蟲類17種，展現桃園生物多樣性成果。

桃園成立高榮野生動物保護區多年，台北赤蛙13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。圖／桃園市農業局提供
桃園成立高榮野生動物保護區多年，台北赤蛙13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。圖／桃園市農業局提供

野生動物保護區 桃園 復育

延伸閱讀

桃園夜市旁公寓暗夜大火 幸無人傷僅神明廳電器燒光

桃園捷運路網南區只到龍潭 民代爭取楊梅蓋輕軌通竹科

原民部落和平象徵...極危植物「白花蝴蝶蘭」返台東達仁鄉復育

桃園生物多樣性復育有成 瀕危物種逐年回歸

相關新聞

桃園斥資千萬復育台北赤蛙 13年僅增14隻挨批

桃園成立高榮野生動物保護區多年，市府斥資千萬復育第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙，但13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民...

金門西半島歐亞水獺族群衰退 學者建議重建棲地

根據台北市立動物園金門歐亞水獺調查團隊研究，金門西半島水獺數量持續減少，研究建議金管處、金門縣府等相關單位共商保育規劃，...

爸爸抱起「瓦斯桶鬆獅犬」表情秒崩壞 氣喘吁吁曝體重秘密：真的不重啦

爸爸的表情出賣了一切！日本一隻鬆獅犬「KOMA」（こま）蓬鬆柔軟的模樣融化許多粉絲，不過最近一張爸爸抱起KOMA的照片卻無意間爆紅，原因是爸爸竟然露出「皺眉歪眼」超吃力的表情，對比KOMA一臉淡定的紮實身材迅速在網路上瘋傳。

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

根據《Daily Mail》報導，捷克一名科學家日前在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）發現了一種消失30年的罕見巨鼠「亞高山絨毛鼠」，身長達到驚人的85公分，比一般家貓都還來得大，體重重達2公斤遠勝過其他鼠類。此次發現亦是首次以影像方式，記錄到該巨型老鼠在野外的珍貴活動畫面。

吸貓一時爽喵皇卻遭殃！埋臉聞香前「必讀6大黃金守則」：給朕照規矩來

相信有養貓的人都知道「吸貓」的瞬間有多療癒。然而，寵物網《ねこちゃんホンポ》提醒，如果吸貓方法不當，不僅會讓主子不開心，甚至會影響你們的感情。想要讓這段幸福時光更加美好，以下「6個吸貓守則」千萬別忽略。

狗狗獨自看家就崩潰？可能是「這4種糟糕留守環境」惹禍：主人不在好可怕

有些狗狗害怕獨自在家，並不是因為缺乏訓練，而是飼主不經意營造了「讓狗狗備感壓力的留守環境」。根據寵物網《わんちゃんホンポ》分享，有4種會讓狗狗感到超不安的居家情境，會讓牠們難以安心看家，一起來看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。