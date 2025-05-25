桃園斥資千萬復育台北赤蛙 13年僅增14隻挨批

桃園成立高榮野生動物保護區多年，市府斥資千萬復育第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙，但13年來卻僅增加14隻，復育成效遭民代質疑。農業局則回應，台北赤蛙生長需5至6年，目前數量已從復育前個位數增長至雙位數，也記錄到逾百種動植物，顯示保育成效斐然，將持續營造棲地與保育維護。

高榮野生動物保護區於2012年3月3日公告成立，面積僅1.11公頃，為全國面積最小的野保區。據台北市立動物園2005年調查，園區內台北赤蛙最高曾達187隻，後來數量卻急速遞減，最低僅10多隻，市府為此畫設野保區，並每年編列130萬元進行保育工作。

不過，議員周玉琴發現，野保區設立13年來，去年單日最高調查數量僅30隻，僅比畫設保護區之前增加14隻，換算每隻復育成本超過85萬元，也有志工抱怨野保區內本來沒有強勢外來入侵種，現在卻要編列經費請廠商移除人厭槐葉蘋、美國螯蝦等，質疑外來種哪來，呼籲找第三方公正研究單位複查。

農業局長陳冠義表示，每年保育經費主要用在委託專業團隊營造棲地，以維持水質穩定、移除有害物種與復育原生種植物等為主，同時於周遭宣導友善農法，以減少對環境的影響，蛙類成長需5到6年時間，數量不可能瞬間暴增，高榮野保區台北赤蛙經過多年努力，由單晚僅記錄到7隻上升到30隻，除此之外，保護區也記錄到鳥類38種、蛙類8種、爬蟲類17種及植物126種。