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金門西半島歐亞水獺族群衰退 學者建議重建棲地

中央社／ 金門24日電
根據台北市立動物園金門歐亞水獺調查團隊研究，金門西半島水獺數量持續減少。圖／台北市立動物園提供
根據台北市立動物園金門歐亞水獺調查團隊研究，金門西半島水獺數量持續減少。圖／台北市立動物園提供

根據台北市立動物園金門歐亞水獺調查團隊研究，金門西半島水獺數量持續減少，研究建議金管處、金門縣府等相關單位共商保育規劃，達成加強水系連通等棲地改善目標。

金門縣野生動物救援暨保育協會與農業部林保署、金門縣政府、北市動物園等單位，今明2天合辦「2025年獺遊金門－歐亞水獺保育與生態永續研討會」；研討會邀請北市動物園水獺調查計畫執行人張廖年鴻，針對金門地區水獺族群現況及保育工作進行報告。

張廖年鴻接受中央社記者採訪表示，台北市立動物園調查金門歐亞水獺族群狀況，接續過去台灣大學團隊經驗與成果，至今已累積10餘年族群資料庫，調查方法是採集金門各地水獺排遺，記錄個別GPS座標，萃取排遺DNA進行水獺個體鑑定及食性分析等研究。

張廖年鴻說，2024年在金門共採獲494件排遺樣本進行個體鑑定分析，確認的水獺個體共有58隻，「其中絕大部分分布在金門東半島水系。」

張廖年鴻指出，金門東半島水獺族群尚稱穩定，但西半島水獺族群持續呈現衰退趨勢，除小金門已經沒有觀測到水獺出現，過去族群稍稱穩定的西半島地點如湖尾溪口、沙崗農場、慈湖及雙鯉湖等，2024年這4個棲地調查中只辨識到4隻個體。

張廖年鴻表示，西半島棲地衰退已有很長時間，有些棲地在短時間可能會因浮水植物蔓生而封閉阻斷、水流量減少而水質惡化或陸化等，這些變化對水獺影響相當明顯且直接；但他也提到，部分棲地如慈湖、雙鯉湖、湖尾溪口等沒有明顯劣化，但水獺個體數量卻也持續下降，這些難以明確掌握因素是更值得擔心議題。

張廖年鴻說，根據過去調查資料顯示，金門水獺特別是雌性定居個體，幾乎都偏向在同一水系內活動，因此水系內河道暢通與否對水獺來說很重要，「保持河道暢通除了可以增加各棲地被有效利用，也能預防因河道堵塞，水獺被迫跨越馬路造成路殺機率。」

因此張廖年鴻建議，金門國家公園管理處、金門縣府等單位應共商西半島歐亞水獺族群保育規劃，除將各歷史棲地間的水系連通性及維護做通盤檢討，也建議可開闢新水系通道連結各水域，讓水獺願意使用這些棲地而定居下來，「這些重建棲地的做法或許不保證有用，但如要保育水獺仍然值得嘗試。」

金門 水獺 動物園

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