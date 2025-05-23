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天熱蛇多 彰化1到4月抓到801條 眼鏡蛇高居第三名

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣消防局統計全縣今年1到4月共抓到801條蛇，抓到最多的是臭青母，而第三名竟是眼鏡蛇。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局統計全縣今年1到4月共抓到801條蛇，抓到最多的是臭青母，而第三名竟是眼鏡蛇。圖／彰化消防局提供

天氣漸熱，彰化縣消防局統計全縣今年1到4月共抓到801條蛇，抓到最多的是臭青母，而第三名竟是眼鏡蛇，而雨傘節、龜殼花都入列，消防局呼籲，夏季到戶外要小心蛇類，若是住家近山區或田野也要小心預防。

消防局統計，1到4月全縣受理捉蛇案件801件，以臭青母258條最多，其次依序為黑眉錦蛇97條、眼鏡蛇91條、南蛇53條、花浪蛇38條、草花蛇29條、雨傘節20條、紅斑蛇12條、龜殼花10條，另外還有盲蛇、黑頭蛇等。

由於彰化市、芬園鄉、花壇鄉或南彰化社頭、田中等鄉鎮都近八卦山脈，不少民眾說，怎麼最近常看到蛇，尤其去走步道時，有時還會看到蛇，甚至通報的抓蛇案件有的蛇躲在民宅，讓民眾大驚失色。

消防局表示，一般蛇不會主動攻擊人，若碰到蛇類勿驚慌，自行遠離就好，若發現蛇類入侵住家內，趕緊通報119，房舍近山區或田野的民眾屋內及周邊不要堆放太多雜物，應保持乾淨明亮，蛇比較不會藏匿，蛇有時是為了捕老鼠或吃農家雞鴨生的蛋也會侵入。

夏季是蛇類出沒高峰期，消防局統計去年捕蛇案去年5月份共受理627件，6月590件，7月540件，8月720件，尤其暑假是蛇類出沒高峰期，民眾從事戶外山區活動要更小心。

消防局已建立轄內急救責任醫院蛇類血清資訊，若民眾不慎遭蛇類咬傷，應記下蛇類形狀、特徵及顏色，送醫急救時能提供詳細資訊，以利急救處置。

天氣漸熱，彰化縣消防局統計全縣今年1到4月共抓到801條蛇。圖／彰化消防局提供
天氣漸熱，彰化縣消防局統計全縣今年1到4月共抓到801條蛇。圖／彰化消防局提供

眼鏡蛇

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