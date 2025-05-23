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國科會「開箱」穿山甲育兒 看見保育艱辛

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
昨天是國際生物多樣性日，國科會偕同屏東科技大學野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動。記者董俞佳／攝影 董俞佳
昨天是國際生物多樣性日，國科會偕同屏東科技大學野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動。記者董俞佳／攝影 董俞佳

穿山甲捕食大量螞蟻與白蟻，具生態調節功能，被譽為「自然界的生態工程師」；國內研究團隊昨發表穿山甲保育成果，記錄到穿山甲育幼過程，即使遭受攻擊受傷，仍堅持將幼獸扶育長大，展現強烈母性，但也凸顯牠們面臨走私、獵捕與流浪犬攻擊等威脅。

國科會昨與屏科大野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動，統計全台穿山甲數量約兩萬隻，主要分布在海拔一千公尺以下的淺山環境。野保所助理教授孫敬閔表示，台灣南部與東部族群近年在保育行動下呈現緩步回升。

研究團隊運用無線電追蹤器，成功記錄多隻穿山甲的行蹤與育幼行為，包含穿山甲「阿花」與其兩胎幼獸的完整成長歷程。

記錄影片可看見「阿花」即使尾巴曾遭犬咬斷，仍堅持將幼獸扶育長大，展現強烈母性，也讓研究團隊重新評估斷尾個體的野放與照護準則。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，居民視穿山甲如土地公，野放穿山甲時，會先向土地公稟報，祈求穿山甲平安，不要再跑到危險的地方。

穿山甲 生態保育 國科會

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