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友善棲地…雲林縣成龍濕地降水位 水鳥增8成

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣口湖鄉成龍濕地水位太深，林保署南投分署今年試驗調降水位後，發現水鳥數量大增，並記錄到46種鳥類。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉成龍濕地水位太深，林保署南投分署今年試驗調降水位後，發現水鳥數量大增，並記錄到46種鳥類。記者蔡維斌／翻攝

雲林口湖鄉成龍濕地水位過高，影響水鳥棲息，為營造更好的濕地生態，林保署南投分署今年初以低干擾進行水位調控試驗，降低水位約5公分，水鳥數量增逾8成，昨在國際生物多樣性日分享成果，有蒼鷺、青足鷸及琵嘴鴨等偏好淺水或灘地的水鳥，達到生態多樣性指標。

成龍濕地原為低窪農地、魚塭，因超抽地下水地層下陷嚴重，加上接連颱風海水倒灌，約100公頃農地變成一片汪洋的沼澤濕地，區內地形深淺交錯，形成多樣化棲地環境，不同季節吸引不同野鳥駐足，成為雲林重要的候鳥棲地。

南投分署指出，成龍濕地主要是蓄洪調節，因集水量大，也為鄰近魚塭區更換養殖水及排水，水門設計採重力排水，在魚塭換水頻繁時，進水量大於出水量，導致濕地水位上升，造成泥灘地裸露空間不足，水鳥活動空間受限，村民多次反映，濕地水太深水鳥無法來落腳。

南投分署說，成龍濕地不僅是國土生態綠網當中，彰雲海岸濕地保育軸帶的重要推動區域，前年與縣府、成龍社區啟動水位調整計畫，於今年2、3月進行調控試驗，採低干擾設計，在每天退潮時，開啟蚶子寮大排的水門自然排水，並架設水尺由成龍社區協助記錄，再委託農業部生物多樣性研究所進行鳥況監測。

南投分署說，經調降水位5至11公分，發現水鳥數量大幅增加，由172隻次提升至317隻次，並記錄到46種鳥類包括蒼鷺、大小白鷺、高蹺鴴、反嘴鴴、青足鷸、紅嘴鷗及琵嘴鴨等。

分署長李政賢指出，經2次試驗發現濕地只調一點水就引來更多水鳥，已規畫今年起每年9月至隔年3月，每月將定期執行水位調控，以維持適當水位，營造更友善棲地吸引更多鳥類駐足。

成龍濕地水位今年初調降水位5至11公分後，水鳥數量便大幅增加。記者蔡維斌／翻攝
成龍濕地水位今年初調降水位5至11公分後，水鳥數量便大幅增加。記者蔡維斌／翻攝

雲林 自然生態 濕地 口湖鄉

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