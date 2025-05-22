狗界社交王者不是開玩笑！調查發現：狗狗有朋友 主人幸福感也爆表

美國一項調查顯示，有63%的狗主人認為自己的狗狗「朋友比主人還多」。雖然貌似主人比狗狗還要「宅」，但讓狗狗出門跟「狗朋友」社交，不只對狗狗的健康有益，也會對主人的生活帶來益處。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，狗狗托育品牌Camp Bow Wow委託Talker Research針對2,000名飼主進行調查。調查結果顯示，有超過一半（54%）的飼主認為，家中狗狗已經有「自己的朋友圈」，每次見到這些朋友都會表現得很開心。

調查指出，社交能讓狗狗更快樂、減少孤單感、提升幸福感和生活品質。有55%的飼主認為，讓狗狗社交能讓牠們更開心，46%的飼主認為社交還能提升家中狗狗的幸福感。43%認為狗狗變得更有愛心，跟其他人類相處的互動更好。也有41%的飼主認為讓狗狗社交能增強牠們的自信心。

Camp Bow Wow專家艾斯克蘭（Erin Askeland）表示，狗狗和人類一樣，都需要朋友。社交不僅對狗狗的心理健康有益，也會讓飼主感到滿足。當主人搬家，需要融入新環境、結交新朋友，帶著狗狗到附近的公園散步，就是交新朋友的絕佳地點。

2015年哈佛大學一項調查也指出，養寵物的人認識鄰居的可能性，比沒有寵物的人高出60%。對主人來說，寵物不但對主人帶來情感支持，也可能協助擴展主人的社交網絡。