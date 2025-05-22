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尾巴遭犬咬斷...仍將小穿甲養大 台灣保育成國際典範

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣穿山甲保育有成，屏東科技大學野保所助理教授孫敬閔（左）表示，全球的穿山甲普遍面臨走私與獵捕威脅，但台灣南部與東部族群近年在保育行動下呈現緩步回升。記者董俞佳／攝影
台灣穿山甲保育有成，屏東科技大學野保所助理教授孫敬閔（左）表示，全球的穿山甲普遍面臨走私與獵捕威脅，但台灣南部與東部族群近年在保育行動下呈現緩步回升。記者董俞佳／攝影

今天是國際生物多樣性日，國科會偕同屏東科技大學野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動，這場全球首例的穿山甲育幼追蹤紀錄，之前不僅吸引國外媒體BBC來台拍攝紀錄片，也被視為結合學術與地方力量的國際保育典範。

台灣穿山甲保育有成，目前全台數量估計約2萬隻，主要分布在海拔1千公尺以下的淺山環境。屏東科技大學野保所助理教授孫敬閔表示，全球的穿山甲普遍面臨走私與獵捕威脅，但台灣南部與東部族群近年在保育行動下呈現緩步回升。他指出，穿山甲每日可捕食高達八萬隻螞蟻與白蟻，對生態系具有調節功能，堪稱「自然界的生態工程師」。

研究團隊運用無線電追蹤器，成功記錄多隻穿山甲的行蹤與育幼行為，包含知名個體「阿花」與其兩胎幼獸的完整成長歷程。團隊的紀錄影片可見，「阿花」即使尾巴曾遭犬咬斷，仍堅持將幼獸扶育長大，展現強烈母性，也讓研究團隊重新評估斷尾個體的野放與照護準則。

穿山甲斷尾問題突顯遊蕩犬衝擊日益嚴重。孫敬閔指出，近年野生動物救援站接獲的穿山甲個案中，超過一半皆為犬咬傷，呼籲社會正視流浪犬管理與野地餵養所帶來的生態風險。馬頭山社區也展現高度保育意識，積極通報、配合動保單位移置犬隻，為穿山甲營造友善棲地。

在高雄的馬頭山，穿山甲的保育行動不只是一項科學計畫，更是一場結合文化信仰、居民默契與在地行動的社區運動。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，早在與學界合作之前，當地居民便以自身傳統與信念，默默實踐著對穿山甲的保護。

黃惠敏表示，在地居民視穿山甲如土地公般的存在，居民在山中野放穿山甲時，會先向土地公稟報，祈求穿山甲平安，不要再跑到危險的地方。黃惠敏表示，這樣的行為不是近年保育意識高漲後才出現，而是根植於當地居民長期對土地的敬畏與尊重。

穿山甲屬夜行性動物，一般民眾難以觀察，加上缺乏知識，過去對牠有所畏懼，但也因此衍生出另一種保護形式尊重與不打擾。這份文化底蘊，在後續的保育行動中逐漸轉化為實際行動。黃惠敏表示，即使在過去資訊不發達、尚未與專業保育團隊合作時，居民遇見穿山甲就會主動通報，並以慎重態度處理，第一時間是檢查牠的身體健康，然後盡快野放。

黃惠敏進一步說明，在參與「路殺觀察」調查後，社區意識到保育類動物在台28線出沒頻繁，開始建立起以「點線面」擴展的居民通報網絡。居民之間也形成默契，凡有動物蹤跡便立即通報，逐步建立起一套具有在地特色的生態通報系統。

過去因垃圾掩埋場爭議而備受矚目的馬頭山，逐漸轉型為生態與文化共融的保育熱點。黃惠敏表示，馬頭山的經驗證明，社區力量若能與生態知識、公共資源結合，便能發揮長遠且具韌性的影響力。

今天是國際生物多樣性日，國科會偕同屏東科技大學野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動。記者董俞佳／攝影
今天是國際生物多樣性日，國科會偕同屏東科技大學野保所、高雄馬頭山自然人文協會共同發布穿山甲保育成果與行動。記者董俞佳／攝影
高雄的馬頭山居民透過社區行動共同保育穿山甲。圖／國科會提供
高雄的馬頭山居民透過社區行動共同保育穿山甲。圖／國科會提供
穿山甲屬夜行性動物，一般民眾難以觀察。圖／國科會提供
穿山甲屬夜行性動物，一般民眾難以觀察。圖／國科會提供

紀錄片 穿山甲 生態保育 國科會 動物 BBC

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