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台東綠島燕魚剩10幾隻 議員籲縣府協助復育

中央社／ 台東縣21日電

台東綠島附近海底過去有近百隻燕魚與潛水客共游，但目前估剩10幾隻，議員呼籲縣府協助復育；農業處表示，去年曾放流近1800尾魚苗，會向漁業署及海漁基金會爭取協助復育。

台東縣綠島鄉被列為全球百大潛點，歷年吸引數10萬國內外遊客造訪，尤其海底生態豐富，燕魚與潛客共游成為綠島最夯的生態觀光。綠島燕魚群過去約有逾70隻至百隻，但10年來幾乎只剩10幾隻，當地民眾積極復育，但成效不彰。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，無黨籍縣議員王姷力質詢農業處長許家豪時，播放綠島鋼鐵礁燕魚與潛客共游影片。

她說，經當地潛水業者實地調查，綠島周圍燕魚數量愈來愈少，原因多半是被釣船捕撈或釣客釣走，成為盤中佳餚，「燕魚親近人群，帶來經濟效益高，如今僅存10幾隻，真的很可惜」。

王姷力強調，綠島水下生態是當地觀光最大亮點，但中央及縣府在各地放流魚苗或蝦苗時，多半選在本島，建議縣政府農業處在綠島復育燕魚及舉辦相關活動。

許家豪回答時表示，燕魚經常會配合人類的行動，與潛水客互動玩樂時有所聞，但由於燕魚並非保育類，因此無相關法令可限制捕捉行為。

他並表示，台東縣政府去年曾在綠島放流近1800尾小丑魚及雀鯛魚苗，如今接獲地方及民代反映，會向漁業署及台灣海洋保育與漁業永續基金會爭取協助復育。

罷免

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