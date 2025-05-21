影／投幣器內築巢產子！民眾老撿到錢 原來是麻雀夫妻把錢丟出

彰化縣埤頭鄉一處洗車場發現充電樁前方地板一直不斷出現十元硬幣，前後共撿到約500元，後來才發現，竟是麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產子，更已將雛鳥孵化出來，讓業者很驚訝，也決定讓「麻雀一家安心暫住」，等雛鳥長成飛走後，再封掉充電樁的洞。

這家自助洗車場最近一直有消費者反映在地上撿到10元硬幣，還曾經灑了整地十元硬幣，前後約撿到500元，業者覺得奇怪，調閱監視器後，竟發現一對麻雀經常從充電樁投幣器下方的洞飛出來，業者才發現麻雀在投幣器築巢，且裡面已有3顆蛋，決定不打擾麻雀夫婦，沒幾天，巢內已孵出幼雛。

業者說，從沒遇過這種事，當看到鳥巢裡已有蛋，也嚇到，應該是麻雀覺得大家投幣進去，影響到牠們的居住空間，才又把硬幣從下方的孔丟出去，不過轉念一想「也許這裡是風水寶地吧」，所以暫時不打擾麻雀一家，已把電源拔掉，貼上「故障」，等雛鳥長成飛走後，再重新啟用。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，早期麻雀通常會在屋簷、房屋縫隙築巢，但因都市化後，現代也常發現麻雀會築巢在冷氣機、排油煙機縫隙下方，但還少見築巢在投幣器內，應是麻雀覺得投幣器內像是個「鐵皮屋」，是個安全的地方才會築巢育雛。