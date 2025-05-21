快訊

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

影／投幣器內築巢產子！民眾老撿到錢 原來是麻雀夫妻把錢丟出

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產下三顆鳥蛋，已孵化出三隻雛鳥。圖／民眾提供
麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產下三顆鳥蛋，已孵化出三隻雛鳥。圖／民眾提供

彰化縣埤頭鄉一處洗車場發現充電樁前方地板一直不斷出現十元硬幣，前後共撿到約500元，後來才發現，竟是麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產子，更已將雛鳥孵化出來，讓業者很驚訝，也決定讓「麻雀一家安心暫住」，等雛鳥長成飛走後，再封掉充電樁的洞。

這家自助洗車場最近一直有消費者反映在地上撿到10元硬幣，還曾經灑了整地十元硬幣，前後約撿到500元，業者覺得奇怪，調閱監視器後，竟發現一對麻雀經常從充電樁投幣器下方的洞飛出來，業者才發現麻雀在投幣器築巢，且裡面已有3顆蛋，決定不打擾麻雀夫婦，沒幾天，巢內已孵出幼雛。

業者說，從沒遇過這種事，當看到鳥巢裡已有蛋，也嚇到，應該是麻雀覺得大家投幣進去，影響到牠們的居住空間，才又把硬幣從下方的孔丟出去，不過轉念一想「也許這裡是風水寶地吧」，所以暫時不打擾麻雀一家，已把電源拔掉，貼上「故障」，等雛鳥長成飛走後，再重新啟用。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，早期麻雀通常會在屋簷、房屋縫隙築巢，但因都市化後，現代也常發現麻雀會築巢在冷氣機、排油煙機縫隙下方，但還少見築巢在投幣器內，應是麻雀覺得投幣器內像是個「鐵皮屋」，是個安全的地方才會築巢育雛。

李益鑫說，麻雀育雛期會更害怕被攻擊和干擾，鳥媽媽可能發現投進來的硬幣已干擾到牠們，才會再把硬幣丟出去，也希望業者以尊重生命的精神，既然有鳥要來築巢，也是一種福氣，通常育雛期約一個半月，可等雛鳥飛走後，再把投幣器的洞密封起來。

麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產下三顆鳥蛋，已孵化出三隻雛鳥。圖／民眾提供
麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器內築巢產下三顆鳥蛋，已孵化出三隻雛鳥。圖／民眾提供
麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器（左上紅圈處)內築巢產子，還嫌投幣器內的硬幣礙事，不斷把十元硬幣丟出來，掉了整地（右下紅圈處）。圖／民眾提供
麻雀夫妻鑽進充電樁投幣器（左上紅圈處)內築巢產子，還嫌投幣器內的硬幣礙事，不斷把十元硬幣丟出來，掉了整地（右下紅圈處）。圖／民眾提供

麻雀 硬幣

延伸閱讀

塔羅師性侵未成年繼女產子！妻身旁胸襲繼女辯稱摸錯人 獸行曝光

季節限定！ 黑冠麻鷺再築巢 山上水道博物館保育有成

完成度突破 50%！台灣保時捷已佈建超過 141 座升級充電樁

明天先開42槍 苗栗首批縣府施設充電樁試營運

相關新聞

遭野狗群咬傷2周未癒 男控屏東縣動保科要求指認「哪隻咬的」

屏東溫姓男子8日上午騎機車行經麟洛鄉信義路南二高橋底時，遭4、5隻流浪狗攻擊，腿部被咬了2口。溫男指控縣府農業處動保科人...

【動物冷知識】大胃王魚類曝光！牠狂吞「10倍重」食物 結局卻超慘烈

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種深海魚居然可以吃下超過自己身體兩倍長的獵物！！

響應「世界水獺日」北市動物園快閃活動喚醒保育意識

呼應28日「世界水獺日」的到來，北市動物園與相關單位合作，將於本周末赴金門舉辦水獺保育分享活動，分享目前僅剩當地有蹤跡歐...

海生館迎接海神坐騎接班人 海馬寶寶誕生比一元硬幣小

屏東海生館台灣水域館的海馬寶寶，近日在展示缸中順利誕生，剛出生的海馬寶寶比一元硬幣還小，可愛模樣萌翻眾人。海生館表示，海...

動物曝曬進食 高雄壽山動物園遭質疑遮蔭過少

高雄市壽山動物園展場遮蔭設施不足，草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等動物在烈日下進食，議員批動物園每年展場更新經費僅500萬...

貓咪為什麼喜歡靠在一起睡？不只為取暖「4動機曝光」藏著滿滿愛與信任

多貓家庭的鏟屎官，應該常常看到貓咪們緊緊依偎在一起睡覺的畫面，看了真的會讓人感到窩心。但你有想過，貓咪為什麼喜歡擠在一起睡覺嗎？日本寵物專欄作家SHIHO分析背後4大原因，其實藏著貓咪之間深層的情感與信任喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。