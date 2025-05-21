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遭野狗群咬傷2周未癒 男控屏東縣動保科要求指認「哪隻咬的」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，周圍巡查後發現餵養人餵食器具。圖／縣府提供
屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，周圍巡查後發現餵養人餵食器具。圖／縣府提供

屏東溫姓男子8日上午騎機車行經麟洛鄉信義路南二高橋底時，遭4、5隻流浪狗攻擊，腿部被咬了2口。溫男指控縣府農業處動保科人員未積極處理，還要求他指認是被哪隻狗咬的。動保科回應，已有派員前往嘗試捕捉未果，後續會再排程勘查。

今年69歲的溫男表示，5月8日他騎車要到麟洛鄉找表姊，上午8時許經過麟洛鄉信義路南二高下的30之1號橋墩時，突然有4、5隻黑色土狗衝過來追他，他嚇得趕緊催油門加速駛離，但慌亂間腿部還是被狗咬了2口才逃離。

事後溫男到分駐所報案，警方表示這由農業處動保科負責；通報動保科後，人員卻表示沒有辦法解決，還要他指認是被哪隻狗咬傷的。他無奈地說，在那麼緊急情況下，4、5隻野狗撲上來，怎能看清楚？

溫男表示，因為被狗咬的傷口極深，每天到醫院換藥，過了2周還未痊癒；詢問後才知當地已發生多起民眾被野狗咬傷事件。他質疑難道人命還不如野狗？這麼多人被咬，卻一直不處理，難道要等到發生更嚴重的事故才亡羊補牢嗎？

對此，動保科表示，8日收到通報後，當天及隔天均派員前往現勘。現場有看見3隻黑色浪犬，人員嘗試捕捉但並未捕獲。周圍巡查後也發現餵養人餵食器具，已登錄縣府動物保護業務管理系統，後續將再排程勘查。

動保科解釋，因現行零撲殺政策，針對浪犬處理，是捕捉後進行絕育，經評估沒有攻擊傾向後再放回原地。如果民眾可指認攻擊犬隻特徵，則捕獲進入收容所後，會進行人道評估，有攻擊傾向可能安樂死。

屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，有看見3隻黑色浪犬但嘗試捕捉未果。周圍巡查後也發現餵養人餵食器具。圖／縣府提供
屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，有看見3隻黑色浪犬但嘗試捕捉未果。周圍巡查後也發現餵養人餵食器具。圖／縣府提供
屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，有看見3隻黑色浪犬但嘗試捕捉未果。圖／縣府提供
屏東溫男在麟洛鄉信義路南二高橋底遭流浪狗咬傷，動保科派員前往現勘，有看見3隻黑色浪犬但嘗試捕捉未果。圖／縣府提供
溫男為被野狗咬後，傷口極深，每天到醫院換藥，過了2周還未痊癒。圖／溫男提供
溫男為被野狗咬後，傷口極深，每天到醫院換藥，過了2周還未痊癒。圖／溫男提供

黑色 農業處 機車行

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