【動物冷知識】大胃王魚類曝光！牠狂吞「10倍重」食物 結局卻超慘烈

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種深海魚居然可以吃下超過自己身體兩倍長的獵物！！

他的肚肚不會撐爆嗎？今天就帶大家看看三個動物吃飯飯的冷知識吧！

水母是海龜最愛的美食之一，雖然水母的身上有帶刺細胞，但對海龜皮糙肉厚的身體，效果微乎其微。

但海龜的眼睛沒有這麼強的防禦力，為了不被水母的觸手蜇傷，海龜吃水母時會閉上眼睛。

看上去很像是在閉眼享受美食，原來是他們怕痛哇！

花園鰻住在海底沙裡，身體像麵條一樣從洞裡探出來。他們通常都群聚在一起，並面向同一個方向。

為什麼都看同一個方向呢？

因為他們平常吃的就是伴隨著海流漂來的浮游生物，所以都會面向水流的方向，不放過任何吃到美食的機會！

若水流方向一改變，他們就會集體轉頭、一致面對新的方向，號吃一直吃哇！

來認識一下真正的大胃王，他就是本期的主角—黑叉齒龍鰧！

他是一種住在深海的小型魚類，平均體長只有 15–20 公分，最大也不過 25 公分。

但別小看他的外表，他的肚肚能夠吞下體長超過自己長兩倍、質量超過自己十倍的獵物唷！

這種獵食策略是因為深海烏漆嘛黑，食物太難找了，所以一發現獵物就趕緊吞下！

想想看170公分的你，吞下340公分的食物，而且還不咬，直接讓他在腸胃裡消化，是何等強大！

但說強大也不盡然，黑叉齒龍鰧吃下太龐大的獵物時，很可能來不及消化，就因腐化食物釋放出的氣體，像顆氣球一樣被帶往海面。由於海底與海面壓力不同，黑叉齒龍鰧因此而死去。

事實上，大多數已知標本都是這樣收集的，真的是吃貨悲歌啊🥲

參考資料：1、2、3