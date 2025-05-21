響應「世界水獺日」北市動物園快閃活動喚醒保育意識

呼應28日「世界水獺日」的到來，北市動物園與相關單位合作，將於本周末赴金門舉辦水獺保育分享活動，分享目前僅剩當地有蹤跡歐亞水獺現況，並提醒民眾不干擾其生活習性及範圍，穩定族群數量，28日當天園內也會舉辦活動由歐亞水獺布偶化身保育大使，宣導水獺保育重要性。

聯合國生物多樣性公約今年以「與自然和諧相處，邁向永續發展Harmony with nature and sustainable development」為題，強調生物多樣性與人類福祉及永續發展的緊密關聯，提醒著每個人都是自然中的一份子，翻轉物種瀕危趨勢，挽救生物多樣性喪失，每個人都可以做出貢獻。

園方表示，台灣本島在1990年代後就再無歐亞水獺出現紀錄，生長在金門歐亞水獺族群，受到土地快速開發建設、氣候異常、人為活動等干擾，導致自然棲地縮減、水道阻隔、汙染、路殺及遊蕩動物威脅也面臨嚴峻生存壓力，在農業部陸域保育類野生動物名錄列為瀕臨絕種野生動物，園內能見到小爪水獺，在國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書中亦屬易危。

為呼應世界水獺日到來，北市動物園與金門縣政府、野生動物救援暨保育協會等單位，在本周末將透過專家學者，對於水獺研究、棲地改善、公民科學家培力、在地社區友善水獺的公民行動分享，還有出沒活動點位納入資料平台，為金門穩定族群歐亞水獺擘建未來。

活動將實地探訪水獺友善社區及水獺棲地環境，邀請金門相關專業者交流，為金門觀光遊憩遊客，提供生態旅遊指引，遵守不干擾歐亞水獺作息行為和棲息環境的生態遊憩行為，讓金門成為歐亞水獺的庇護所，成為有水獺當鄰居的友善社區。

園方表示，動物園長期參與金門歐亞水獺保育工作，除了收容照養在野外失親需要特別照顧的水獺寶寶，也藉由繁殖配對計畫讓收容的水獺們能建立起域外衛星族群，並擔任起水獺保育教育的親善大使工作。

除周末活動外，動物園28日將舉辦「水獺快閃」巡迴車活動，將由歐亞水獺布偶化身保育大使，出沒在動物園的台灣動物區、熱帶雨林區及溫帶動物區的水獺活動場，透過有趣的互動讓民眾學習水獺習性、生態知識，藉由活動瞭解水獺面臨的危機，從而支持保育讓世界的水獺都能擁有永續生存的棲地環境。