動物曝曬進食 高雄壽山動物園遭質疑遮蔭過少

高雄市@@@壽山動物園@@@展場遮蔭設施不足，草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等動物在烈日下進食，議員批動物園每年展場更新經費僅500萬元，但行銷活動卻近千萬，不重視動物福利；屏東5到10月陸蟹下海釋幼，鵬管處與志工夜間路線探勘，提供友善生態廊道。

高市議員白喬茵說，高雄夏季氣溫動輒超過35度，草原動物區有10區遮蔭處過少，鴯鶓、象龜的飲水區、迷你馬飼料區曝曬太陽下，象龜全擠在唯一一個狹小遮蔭處，冠豪豬園區內水管遭曝曬後過燙，冠豪豬無法待在管內，只能躲水管底下。

動物園的動物認養專戶近2年超過1千萬元收入，用於2023年、2024年展場支出分別為1276萬、969萬元，白喬茵指出，觀光局應明確公告支出明細，才能向每位捐款者交代。

觀光局長高閔琳答詢，每個動物展區都有設遮蔭設備，但還有待改進空間，如增加數目、豐富環境設施。動物園認養專戶並非「一本爛帳」，每筆支出都有紀錄，經合法核銷且上網公開。

另外，每年5至10月是陸蟹下海釋幼時節，屏東小琉球陸蟹從陸地跨越環島公程到海邊釋幼，正好是旅遊旺季，環島公路常見陸蟹遭路殺，護蟹志工提供數據，今年截至5月14日，陸蟹路殺統計49隻。