聽新聞
0:00 / 0:00

動物曝曬進食 高雄壽山動物園遭質疑遮蔭過少

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻潘奕言／連線報導
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等的進食區都在烈日下。圖／高市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等的進食區都在烈日下。圖／高市議員白喬茵提供

高雄市@@@壽山動物園@@@展場遮蔭設施不足，草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等動物在烈日下進食，議員批動物園每年展場更新經費僅500萬元，但行銷活動卻近千萬，不重視動物福利；屏東5到10月陸蟹下海釋幼，鵬管處與志工夜間路線探勘，提供友善生態廊道。

高市議員白喬茵說，高雄夏季氣溫動輒超過35度，草原動物區有10區遮蔭處過少，鴯鶓、象龜的飲水區、迷你馬飼料區曝曬太陽下，象龜全擠在唯一一個狹小遮蔭處，冠豪豬園區內水管遭曝曬後過燙，冠豪豬無法待在管內，只能躲水管底下。

動物園的動物認養專戶近2年超過1千萬元收入，用於2023年、2024年展場支出分別為1276萬、969萬元，白喬茵指出，觀光局應明確公告支出明細，才能向每位捐款者交代。

觀光局長高閔琳答詢，每個動物展區都有設遮蔭設備，但還有待改進空間，如增加數目、豐富環境設施。動物園認養專戶並非「一本爛帳」，每筆支出都有紀錄，經合法核銷且上網公開。

另外，每年5至10月是陸蟹下海釋幼時節，屏東小琉球陸蟹從陸地跨越環島公程到海邊釋幼，正好是旅遊旺季，環島公路常見陸蟹遭路殺，護蟹志工提供數據，今年截至5月14日，陸蟹路殺統計49隻。

鵬管處去年在落日大道陸蟹下海路線，改善陸蟹廊道，經調查，落日大道路段今年未發現路殺。鵬管處與陸蟹志工夜間現勘發現，山豬溝路段海側護欄，及旭日亭路段山側擋土牆，因牆面光滑，陸蟹無法在3小時內移動至海邊釋幼。鵬管處表示，盡速研商，打造友善生態廊道。

壽山動物園澄清每個動物展區都有設一定比例遮蔭設備，會逐年持續編列經費加強。圖／壽山動物園提供
壽山動物園澄清每個動物展區都有設一定比例遮蔭設備，會逐年持續編列經費加強。圖／壽山動物園提供

觀光 生態 小琉球 壽山動物園 動物

延伸閱讀

高雄壽山動物園被指遮蔭不足 觀光局允改善

高雄壽山動物園「動物曝曬進食」缺乏遮蔭 挨轟不人道

小琉球觀光旺季遇陸蟹繁殖 鵬管處夜勘盼打造友善廊道

用水管涵洞引導設施減綠島陸蟹路殺 登國際期刊

相關新聞

動物曝曬進食 高雄壽山動物園遭質疑遮蔭過少

高雄市壽山動物園展場遮蔭設施不足，草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等動物在烈日下進食，議員批動物園每年展場更新經費僅500萬...

小琉球觀光旺季遇陸蟹繁殖 鵬管處夜勘盼打造友善廊道

每年5至10月是陸蟹下海釋幼時節，也正好是小琉球的旅遊旺季。為了減少觀光人車對陸蟹繁衍的干擾，大鵬灣國家風景區管理處與陸...

浪貓媽媽天天都來探望被領養的獨生子 自己卻不願被收編原因超無奈

一名網友領養了一隻流浪三花貓媽媽的獨生子，浪貓媽媽掛心不下小孩，幾乎天天還是會跑到飼主家門口探望孩子，小橘貓也沒因為被人類收編就忘記媽媽，每次見到媽媽都還是很開心衝上前討摸摸，飼主被問到為什麼不連媽媽一起收編，卻給出了很無奈的答案。

貪吃大麥町食量銳減！飼主擔心愛犬生病 收到鄰居傳來的影片頭更痛了

一隻8歲大麥町犬十分貪吃，但日前飼主發現狗狗食量銳減，本來以為說是狗狗生病，直到他收到隔壁鄰居傳來的影片才發現，原來愛犬天天都跑去鄰居家蹭飯爽吃吃到飽，難怪回家後總是不想吃罐罐。

貓咪明明都關在室內還是常逃家？「養在這5種格局」超多漏洞：不逃也難

家，是所有貓咪最溫暖的避風港，但你知道嗎？看似安全的居家環境，其實可能暗藏許多貓咪脫逃的漏洞！寵物網《ねこちゃんホンポ》特別點出5種最容易讓貓咪逃家的「高風險居家環境」，快來檢查看看你家有沒有入列。

男子天天在陽台亂丟狗毛被罵翻 真相曝光風向大逆轉：他在守護另一群生命

一名男子每天給自己養的黃金獵犬梳完毛之後，都會跑到陽台「亂丟狗毛」甚至還拍影片記錄下來，不少網友罵翻說他亂丟垃圾還要檢舉，但下秒他們看到一堆野鳥都來搶這些狗毛，這才發現原來男子丟狗毛出去是為了給住附近的野鳥們更好的築巢材料，才因此風向大逆轉被讚爆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。