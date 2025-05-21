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動物曝曬進食 高雄壽山動物園遭質疑遮蔭過少
高雄市@@@壽山動物園@@@展場遮蔭設施不足，草原動物區冠豪豬、鴯鶓、象龜等動物在烈日下進食，議員批動物園每年展場更新經費僅500萬元，但行銷活動卻近千萬，不重視動物福利；屏東5到10月陸蟹下海釋幼，鵬管處與志工夜間路線探勘，提供友善生態廊道。
高市議員白喬茵說，高雄夏季氣溫動輒超過35度，草原動物區有10區遮蔭處過少，鴯鶓、象龜的飲水區、迷你馬飼料區曝曬太陽下，象龜全擠在唯一一個狹小遮蔭處，冠豪豬園區內水管遭曝曬後過燙，冠豪豬無法待在管內，只能躲水管底下。
動物園的動物認養專戶近2年超過1千萬元收入，用於2023年、2024年展場支出分別為1276萬、969萬元，白喬茵指出，觀光局應明確公告支出明細，才能向每位捐款者交代。
觀光局長高閔琳答詢，每個動物展區都有設遮蔭設備，但還有待改進空間，如增加數目、豐富環境設施。動物園認養專戶並非「一本爛帳」，每筆支出都有紀錄，經合法核銷且上網公開。
另外，每年5至10月是陸蟹下海釋幼時節，屏東小琉球陸蟹從陸地跨越環島公程到海邊釋幼，正好是旅遊旺季，環島公路常見陸蟹遭路殺，護蟹志工提供數據，今年截至5月14日，陸蟹路殺統計49隻。
鵬管處去年在落日大道陸蟹下海路線，改善陸蟹廊道，經調查，落日大道路段今年未發現路殺。鵬管處與陸蟹志工夜間現勘發現，山豬溝路段海側護欄，及旭日亭路段山側擋土牆，因牆面光滑，陸蟹無法在3小時內移動至海邊釋幼。鵬管處表示，盡速研商，打造友善生態廊道。
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