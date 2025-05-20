小琉球觀光旺季遇陸蟹繁殖 鵬管處夜勘盼打造友善廊道

每年5至10月是陸蟹下海釋幼時節，也正好是小琉球的旅遊旺季。為了減少觀光人車對陸蟹繁衍的干擾，大鵬灣國家風景區管理處與陸蟹志工展開護蟹行動，針對陸蟹下海釋幼的路線進行夜間探勘，改善阻礙處，希望提供陸蟹友善的生態廊道。

每年繁殖季，小琉球陸蟹會從陸地跨越環島公路前往海邊釋幼，但此時正好也是旅遊旺季，往來人車潮極多，環島公路上常見陸蟹遭路殺成為「蟹餅」，其中最常見的路殺的路段為落日大道、山豬溝和美人洞3處，堪稱陸蟹的死亡道路。

根據護蟹志工提供數據，今年截至5月14日止陸蟹路殺事件統計有49隻；鵬管處去年於落日大道陸蟹下海路線，改善部分陸蟹廊道，讓陸蟹更安全通往海邊，經調查落日大道路段今年尚未發現路殺情形，各單位努力成效已有初步成果。

為了讓全島陸蟹有安全的保護，鵬管處與陸蟹志工進行夜間現勘，發現山豬溝路段海側護欄，及旭日亭路段山側擋土牆，因牆面光滑，陸蟹無法在有效時間3小時內順利移動至海邊釋幼。鵬管處表示，會盡速邀集相關單位研商方案，為陸蟹打造友善生態廊道。