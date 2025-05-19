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禁餵遊蕩動物法制化 陳駿季：動保反彈過大暫緩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季坦言，農業部曾計畫將禁止餵食入法，但有動保團體認為一旦不餵食，遊蕩犬貓就會餓死，因為反彈過大，這部分還需要雙邊來溝通。圖／聯合報系資料照片
陳駿季坦言，農業部曾計畫將禁止餵食入法，但有動保團體認為一旦不餵食，遊蕩犬貓就會餓死，因為反彈過大，這部分還需要雙邊來溝通。圖／聯合報系資料照片

多年來國內遊蕩犬貓管理有待加強，尤其遊蕩犬騷擾、攻擊野生動物和追咬人的案例頻傳。立委質疑為何生態熱區仍無法全面禁止民眾餵食遊蕩動物。農業部陳駿季坦言，曾想把禁止餵食入法，但有動保團體認為一旦不餵食，遊蕩犬貓就會餓死，這部分還需要雙邊來溝通。

立法院經濟委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

針對遊蕩犬減量，農業部表示，參考國際文獻指出，遊蕩犬絕育策略聚焦於母犬可達到較為顯著的族群控制效果，不過考量地方政府執行遊蕩犬管制作業仍難免捕獲公犬進行絕育，因此取母犬適當絕育比例3比7，以兼顧計畫執行效果及實務。

立委張雅琳質詢時表示，目前特定生態熱區是依照石虎、草鴞等一級保育類動物棲息分布範圍來畫設，並據以針對性執行遊蕩犬管制工作，後續生態熱區計畫也包在縣市遊蕩犬管理精進計畫，但仍沒有法制化的規畫，例如生態熱區禁止餵食仍無法可罰。

農業部林業及自然保育署長林華慶表示，生態熱區絕大部份可能是私有地和農地，因此框限為類保護區其實是有困難的，從社區、現有遊蕩犬貓管制計畫、限制餵食等方法還是會更快速。

陳駿季坦言，農業部曾經想把禁止餵食法制化，但很多動保團體認為遊蕩犬只要不餵食就會餓死，所以強力反對禁止餵食入法，在各界還沒有共識下因此暫時沒有入法，這部分還需要積極溝通。

張雅琳表示，國內的遊蕩犬數量非常多，法院已經有判例追究餵養者責任，農業部應該有更多宣傳，而非交給地方政府消極的溝通，不能夠餵養者一直餵但不了解應該承擔的責任。

陳駿季表示，遊蕩犬如果沒有任何管理的話，族群數量會在5年內倍增，目前1000多個農村再生計畫有接受農業部補助，已要求農村再生計畫執行共同項目，即對區域內餵食的遊蕩犬隻進行掌握和統計，也能協助地方執行量能不足的問題。

另針對近期的動保法修法，陳駿季說，過去遇到寵物被棄養時，飼主常會說是寵物不小心自己逃逸，這次修法會增訂明確規範，如果不想養寵物了就要送到收容所，否則被發現在外無主就會被視為惡意棄養。

陳駿季 農業部 寵物

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