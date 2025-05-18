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季節限定！ 黑冠麻鷺再築巢 山上水道博物館保育有成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上花園水道博物館近期再度觀察到黑冠麻鷺築巢育雛。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館近期再度觀察到黑冠麻鷺築巢育雛。圖／山上花園水道博物館提供

時序進入夏天，鳥類也開始繁衍，台南山上花園水道博物館近期再度觀察到黑冠麻鷺築巢育雛，吸引不少遊客駐足，雖鳥巢下方的桌椅時常有「天外飛來的黃金」鳥糞便，但為尊重生命，館方已將桌椅移開，並加強清潔，而黑冠麻鷺再度築巢，可望成為園區季節限定景觀。

黑冠麻鷺為台灣特有亞種，對棲地環境具有高度選擇性，自2021年起即多次在山上水道博物館築巢育雛，館方曾與保育團體合作，去年開始首度設置遠距攝影設備，進行育雛過程的網路直播，兼顧紀錄與教育功能，獲得民眾熱烈回響。

館方表示，近期又在園區內B館快濾桶室前方的羅漢松林，發現黑冠麻鷺築巢育雛，該巢位鄰近參觀動線，成鳥哺育、警戒等行為清晰可見，為避免干擾幼鳥成長，又能近距離觀察生態，已先將鳥巢附近的桌椅移開，並加強清潔強度，減少對遊客及生態的影響。

館方提到，館區內鳥類活動顯著增加，除黑冠麻鷺之外，也可聽見白頭翁、五色鳥、綠繡眼等鳥種鳴唱，且部分雛鳥已開始練習飛行，館區上空可見鳥群穿梭林間或棲息建築屋簷，為歷史建築園區增添豐富的生態景觀，呼籲民眾勿近距離拍攝、喊叫，尊重野生動物自然習性。

此外，前幾個月館方工作人員也多次觀察到朱鸝在園區林間活動，朱鸝為稀有保育類鳥種，過往鮮少出現在低海拔開放空間，其蹤跡被視為區域生態品質的指標之一，另外，還有小啄木鳥築巢跡象，雖行蹤隱密，但能在園區內成功繁殖，顯示棲地環境具備良好條件。

文化局指出，山上花園水道博物館近年來致力於友善環境管理，推動減藥除草、保留落葉與枯木資源，營造適合繁殖與覓食的條件，未來也將持續觀察鳥類動態，視需求調整園區管理方式，並透過解說、教育活動與相關保育單位合作，加強推廣生態保育理念。

山上花園水道博物館近期再度觀察到黑冠麻鷺築巢育雛，吸引不少遊客駐足。圖／山上花園水道博物館提供
山上花園水道博物館近期再度觀察到黑冠麻鷺築巢育雛，吸引不少遊客駐足。圖／山上花園水道博物館提供
鳥巢下方的桌椅時常有「天外飛來的黃金」鳥糞便，但為尊重生命，山上花園水道博物館已將桌椅移開，並加強清潔。圖／山上花園水道博物館提供
鳥巢下方的桌椅時常有「天外飛來的黃金」鳥糞便，但為尊重生命，山上花園水道博物館已將桌椅移開，並加強清潔。圖／山上花園水道博物館提供

博物館 網路直播 黑冠麻鷺

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