快訊

周末雨神狂轟！17縣市大雨特報 7地大雷雨警報

114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

偷吃遭求償700萬…科技男開撕 控制狂妻是國中師奪童貞「活在恐懼中」

貢寮九孔池救出的綠蠵龜 今在金山重回大海「希望別再見」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供

一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港的舊養殖場，救援人員救出後，照護半個月讓牠恢復體力，今天帶往金山的沙灘野放。綠蠵龜入海後抬頭換氣兩次，現場民眾與牠道別，「希望別再見」。

王姓男子4月17日在馬崗漁港舊養殖池，發現有隻海龜受困。新北市政府動物保護防疫處得知後，會同中華鯨豚協會等單位組成救援小組，持續監控與評估，並確認受困的是列為一級保育類野生動物的綠蠵龜動態。綠蠵龜以海草及大型海藻為主食，體內累積大量綠色色素而呈淡綠色得名。

救援團隊4月22日勘查發現海龜背甲附著藻類，池內退潮時水深約130公分。24日測得海龜體長約80至90公分，29日觀察到海龜在排水口周邊活動，頭部尖端疑有傷口或附著大型藤壺。

救援團隊分析潮汐資料，認為4月30日至5月2日大潮期間適合救援，並由中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮擔任指揮官，成為包括岸上尋龜組2至3人、水下抄網手2人、布網組8至10人、橘桶組4人、醫療組2人及影像紀錄組1人，執行這起救援行動。

5月2日下午3時退潮時，動保處動員潛水員，採圍網配合大口徑手抄網方式救援，只花了20分鐘就捕獲海龜，安置在橘桶後送上救援專車，送往新北市海洋保育教育園區照顧。

救援團隊檢查綠蠵龜體力明顯下降，推測是因養殖池內缺乏食物，長期未進食造成。血液檢查結果顯示白血球偏高，推估與體力不佳及感染有關，其餘指數尚屬正常。

救援團隊照護綠蠵龜半個月後，認為牠已恢復健康，今天將綠蠵龜裝在橘色大塑膠桶中，由園區運往金山海岸後，作人員合力搬到沙灘，準備讓牠重回大海。

約50名得知消息的民眾到場送別綠蠵龜，祝福牠重回大自然。綠蠵龜回到沙灘時，一度愣在原地，像是在探索新環境，後來在眾人鼓舞下，加上中華鯨豚協會獸醫師引導，才慢慢爬向大海，消失在眾人目光中。

一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放後與到場民眾合影。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放後與到場民眾合影。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供

海龜 綠蠵龜

延伸閱讀

綠蠵龜貢寮受困九孔池找沒東西吃 救援團隊捕獲照料今野放

與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒

新北貢寮大橋完成除銹防蝕工程 強化橋梁結構安全

為家庭照顧者提供支持 新北金山開辦保健講座

相關新聞

貢寮九孔池救出的綠蠵龜 今在金山重回大海「希望別再見」

一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港的舊養殖場，救援人員救出後，照護半個月讓牠恢復體力，今天帶往金山的沙灘野放。綠蠵龜入...

秋田犬「波吉」擔任實習站長 成鹿麻產車站最萌代言人

阿里山林業鐵路鹿麻產車站逾50年歷史，阿里山林鐵及文化資產管理處斥2600萬元整修完工，鹿滿社區發展協會標租活化，打造「...

綠蠵龜貢寮受困九孔池找沒東西吃 救援團隊捕獲照料今野放

一隻綠蠵龜游入新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，受困多日未進食，體力下降，救援人員出手相救，圍網捕捉後，血液檢查除因體力不佳...

50克倉鼠火化收5千 議員批北市寵物殯葬亂象多

現在社會視寵物為家人，因此身後事也備受重視。不過，台北市議員林珍羽發現，寵物殯葬收費不透明，更有50克倉鼠火化竟收5千元...

新店有「企鵝偷吃魚」 ？原來是它！

北市政府動物保護防疫處日前晚間接獲一起通報，新店區安康路某鐵工廠阮姓作業員報案指出，廠區發現一隻疑似「企鵝」大鳥站在庭院魚池旁，似乎正準備獵食池中名貴錦鯉…

台灣黑熊族群擴張 往低海拔移動

四月花蓮卓溪鄉的台灣黑熊之死，讓人熊衝突問題引起廣泛討論。林業及自然保育署昨公布二○一一年以來的台灣黑熊監測與發現紀錄點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。