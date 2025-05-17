秋田犬「波吉」擔任實習站長 成鹿麻產車站最萌代言人

阿里山林業鐵路鹿麻產車站逾50年歷史，阿里山林鐵及文化資產管理處斥2600萬元整修完工，鹿滿社區發展協會標租活化，打造「小鹿尋物」品牌，縣長翁章梁今參加啟用典禮，秋田犬「波吉」化身實習站長，頭戴工作帽相當可愛，未來將不定期巡視車站，與遊客見面。

鹿麻產車站曾是北門站與竹崎站之間的重要大站，隨著阿里山公路開通，不再有火車停靠而沒落，阿里山林鐵及文資處近年整修沿線車站活化觀光，斥資2600萬元整修車站及周邊環境，榮獲建築園冶獎，2019年恢復停靠鹿麻產車站，也將鹿麻產車站及站長宿舍標租。

鹿滿社區理事長林乙均表示，車站賣店「小鹿尋物」與在地業者合作，站長宿舍開設常態展覽空間，有在地木工藝術家陳振龍老師以檜木打造縮尺模型，展出嘉義車站、鹿麻產車站、菸樓等代表性建築；陶藝家李俊蘭老師以陶土創作詮釋地方自然風貌與生活記憶。

林乙均也說，鹿麻產車站重新注入活力，今起開始正式營運，營業日為每周二至周日，早上9點到下午4點開放，還有超萌秋田犬「波吉」化身車站「實習站長」，頭戴工作帽坐鎮月台邊，未來將不定期巡視，與旅客互動，是推廣車站的魅力毛孩大使。

翁章梁表示，阿里山鐵路頗負盛名，鹿麻產車站活化啟用，就如同一座觀光港口，迎接世界各地旅客，期盼遊客不僅前往奮起湖或阿里山，也在沿線其他車站，如同搭乘郵輪式觀光列車，深入了解周邊鄉鎮風貌，深度體驗地方風情，也帶動地方觀光發展。