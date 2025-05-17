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綠蠵龜貢寮受困九孔池找沒東西吃 救援團隊捕獲照料今野放

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供

一隻綠蠵龜游入新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，受困多日未進食，體力下降，救援人員出手相救，圍網捕捉後，血液檢查除因體力不佳及感染，導致白血球偏高，其餘指數尚屬正常，觀察照護半個月後，今天帶往金山的沙灘野放。

王姓男子4月17日在馬崗漁港舊養殖池，發現有隻海龜受困。新北市政府動物保護防疫處得知後，會同中華鯨豚協會等單位組成救援小組，持續監控與評估，並確認受困的是列為一級保育類野生動物的綠蠵龜動態。綠蠵龜以海草及大型海藻為主食，體內累積大量綠色色素而呈淡綠色得名。

救援團隊4月22日勘查發現海龜背甲附著藻類，池內退潮時水深約130公分。24日測得海龜體長約80至90公分，29日觀察到海龜在排水口周邊活動，頭部尖端疑有傷口或附著大型藤壺。

救援團隊分析潮汐資料，認為4月30日至5月2日大潮期間適合救援，並由中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮擔任指揮官，成為包括岸上尋龜組2至3人、水下抄網手2人、布網組8至10人、橘桶組4人、醫療組2人及影像紀錄組1人，執行這起救援行動。

5月2日下午3時退潮時，動保處動員潛水員，採圍網配合大口徑手抄網方式救援，只花了20分鐘就捕獲海龜，安置在橘桶後送上救援專車，送往新北市海洋保育教育園區照顧。

救援團隊檢查綠蠵龜體力明顯下降，推測是因養殖池內缺乏食物，長期未進食造成。血液檢查結果顯示白血球偏高，推估與體力不佳及感染有關，其餘指數尚屬正常，決定照護恢復健康後野放。

動保處表示，新北市擁有145公里海岸線，海域生態資源豐富，曾紀錄到小虎鯨、長吻真海豚、瓶鼻海豚、瓜頭鯨、小抹香鯨、綠蠵龜及玳瑁等稀野生動物。民眾若發現鯨豚或海龜擱淺，應保持安靜，避免圍觀或擅自觸碰，並透過「全國海洋保育類野生動物救援組織網系統」或撥打118通報，由專業單位妥為處理，共同守護海洋生態。

一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供
一隻綠蠵龜受困在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場，救援人員捕捉並照護半個月，等牠恢復健康後，今天帶往金山的沙灘野放。圖／新北動保處提供

保育類野生動物 海龜

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