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50克倉鼠火化收5千 議員批北市寵物殯葬亂象多

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員林珍羽指出，一隻50克的倉鼠火化加往生費，竟要收5000塊，但是10公斤的狗狗火化加往生費、紙紮食物加金元寶收3600元，而蜥蜴火化加往生費，收1500元。。圖／北市動保處提供
北市議員林珍羽指出，一隻50克的倉鼠火化加往生費，竟要收5000塊，但是10公斤的狗狗火化加往生費、紙紮食物加金元寶收3600元，而蜥蜴火化加往生費，收1500元。。圖／北市動保處提供

現在社會視寵物為家人，因此身後事也備受重視。不過，台北市議員林珍羽發現，寵物殯葬收費不透明，更有50克倉鼠火化竟收5千元，比10公斤大型犬的3600元高，其根本原因在於無法可管。動保處回應，北市情況特殊，已發函農業部，收到回函後與都發局研議。

林珍羽指出，台北市光是犬貓數量就達23萬多隻，這還不包含鳥禽囓齒類寵物，然而寵物年老善終，卻出現殯葬的亂象。她舉例，一隻50克的倉鼠火化加往生費，要收5000塊，但是10公斤的狗狗火化加往生費、紙紮食物加金元寶收3600元，而蜥蜴火化加往生費，收1500元。

林珍羽說，會造成這些亂象，原因在於台北市沒有寵物生命自治相關條例，而最重要核心在於當前相關法規，只有非都市土地才能設立寵物生命紀念設施，但台北市沒有任何一處的非都市土地，導致無法立法。

她也說，當前最大問題就是寵物團體火化服務，以及相關的排煙、廢水等。反觀桃園市、台中市、苗栗縣已經實施寵物殯葬管理相關自治條例，高雄市預計在2026年實施，台南市審查中，新北市草案也已推出，但台北市目前悄無聲息。

林珍羽呼籲，動保處要發函給主管機關農業部，同時與都發局針對土地困境，研議啟動相關修法協調，另外，也要請消保官針對寵物殯葬行業納入查核。

動保處長陳英豪回應，目前寵物殯葬是依市場機制，台北市的狀況特殊，也在5月2日發函給農業部，目前還沒有收到回函，若有明確答案，會與都發局一併討論。他也說，針對其他縣市已先實施，也會請益研議。

倉鼠 寵物 林珍羽

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