台灣黑熊族群擴張 往低海拔移動

四月花蓮卓溪鄉的台灣黑熊之死，讓人熊衝突問題引起廣泛討論。林業及自然保育署昨公布二○一一年以來的台灣黑熊監測與發現紀錄點位統計分析，發現台灣黑熊的族群相對豐度（OI值）逐年上升，台灣黑熊族群有擴增態勢。其分布範圍從十一縣市十七鄉鎮，擴及到十一縣市廿七鄉鎮。

林保署長林華慶表示，台灣黑熊族群增長趨勢明顯，在中高海拔或低海拔地區都逐漸擴增，甚至海拔五百公尺以下也頻繁現蹤，與人類活動區域重疊，人熊和平共處將列為保育的首要課題。

根據林保署統計分析，從海拔位置監測，不論是海拔一千兩百公尺以上的中高海拔山區、或是一千兩百公尺以下的低海拔地區，台灣黑熊的族群數量與分布都呈現擴增趨勢，且在部分地區愈來愈接近淺山與平地。

從海拔五百公尺以下監測來看，二○一一年至二○一七年僅十八筆，近兩年每年有廿六至卅一筆，今年迄今已有十六筆活動紀錄。

此外，低海拔地區已開始有台灣黑熊繁殖族群的建立，從二○一八年起，全台共有六十筆母子熊紀錄，其中廿三筆出現在海拔一千兩百公尺以下。

林華慶說，低海拔地區黑熊變多，並非「高山環境變壞，導致黑熊跑下來」，而是相對都逐漸擴增。因應黑熊族群分布的擴張，人熊和平共處將是未來保育政策的首要目標。除了持續與在地居民合作保育黑熊，落實食物管理，推廣改良式獵具外，也將建立更嚴謹的野放評估標準。

東海大學生態與環境研究中心教授林良恭表示，過去少有人熊衝突事件，是因為族群數量少，但隨著族群數量增加，未來衝突事件會增加，尤其台灣黑熊對食物的意念很強，山區居民妥善的食物管理、強化農作禽舍的柵欄圍阻設施相形重要。

野聲環境生態顧問有限公司負責人姜博仁長期監測台灣黑熊族群，他指出，黑熊數量明顯成長，光是玉山國家公園範圍內就有至少三百隻，加上其他出沒區域，總數絕對超過五百隻。近年甚至在海拔一、二百公尺的低海拔地區出現，未來可能連台北陽明山也能見到黑熊蹤影。

姜博仁呼籲，登山或露營民眾應妥善管理食物與垃圾，避免引來黑熊。登山時建議配戴熊鈴或其他會發出聲響的物品作為預警，也可攜帶防熊噴霧，以降低人熊衝突風險。