全台首創機場寵物接待旅宿服務 安心託付輕鬆接送
義美吉盛公司於桃園國際機場引進寵物貴賓室服務，在桃機第二航廈出境大廳北側5樓擴建區「北翼天空之城」，推出「嗨寵物們航站」。嗨寵物們航站是全台首創設於機場航廈內的寵物接待與旅宿服務，專為飼養毛小孩的出國旅客量身打造，解決過去毛爸毛媽出國期間，寵物住宿安排不便與接送奔波的問題。
義美吉盛總經理詹成吉表示，「嗨寵物們航站」在桃機第二航廈北側商場五樓設有毛小孩貴賓接待中心，目前僅受理貓狗的照顧。出國旅遊的飼主可在辦完報到手續，進入管制區登機前，親手將毛小孩交給專業寵物管家。這些毛小孩進入接待中心後，會由工作人員以專屬接駁車送往位於桃園市蘆竹區的旅館本館。返國後，旅客直接在航廈接回毛孩即可，無需額外繞路接送。
詹成吉指出，本館空間獨立，設有98間狗狗房與26間貓咪房，採貓狗分區管理，每區均配備全熱交換器、空氣清淨機、恆溫除濕機，並設有美容區、遊樂空間與封閉式戶外活動場域，兼顧舒適與安全。館內 24 小時由專業寵物管家與全職照護人員輪班照顧，並搭配紅外線監控系統與線上預約平台，飼主即使人在國外，也能隨時掌握毛孩動態。
飲食方面，嗨寵物們航站提供RO逆滲透純水，並備有飼料、鮮食與多樣零食選項，依毛孩需求彈性安排。業者也有跟獸醫院配合，毛小孩如有狀況也能即刻諮詢。透過清楚的流程、透明照護跟安全環境，讓出國旅客安心託付毛小孩。
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