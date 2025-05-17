新店有「企鵝偷吃魚」 ？原來是它！

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府動物保護防疫處日前晚間接獲一起通報，新店區安康路某鐵工廠阮姓作業員報案指出，廠區發現一隻疑似「企鵝」大鳥站在庭院魚池旁，似乎正準備獵食池中名貴錦鯉，遂機警將其捕捉並以紅色塑膠繩暫時保定，等待動保處前來處理。動保員到場後呆住傻眼發現，這所謂的「企鵝」，竟是2018年網路上被拿來開玩笑熱議的「南崁企鵝」夜鷺！

動保員程沛宏搖頭苦笑表示，一看到鳥的外觀，就知道這是夜鷺，不是企鵝啦！

動保處指出，夜鷺為台灣常見水禽，棲息臨近河湖水面上活動與覓食，但並非保育類動物。一般情況下無需驅趕或處理。這隻夜鷺帶回經獸醫師檢查確認無傷無病後，已立即協助將牠放回自然棲地。夜鷺常因其特殊外型及行為，偶爾會被誤認為”企鵝”同類。有趣的是，日本偶爾也有動物園發現夜鷺混入企鵝區「蹭飯吃魚」，鬧出不少趣事，足見這類誤認事件並不罕見。

旅台日本鳥類攝影家松村町子表示，台灣夜鷺體型灰黑、步伐緩慢，牠們白天多數隱身在林蔭、水邊樹叢中休息，日落後才開始活動，屬於典型夜行性鳥類，俗稱。牠們食性相當廣泛，以魚類、昆蟲、青蛙及小型水生動物為主，常也會在人工魚池附近覓食，該捕魚行為被誤認為偷魚竊犯。其身形矮胖、頸部縮短，加上蹲姿或站立不動模樣，使不少民眾誤以為是外來物種甚至像企鵝一樣奇特動物。 

新北市動保處呼籲，民眾若發現野生動物出現在非棲地區，請撥打1959動保專線或動保處電話(02)29596353報案，由專業人員判斷處置方式，切勿自行處理或限制動物行動，以免造成誤傷。

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企鵝 動物園

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