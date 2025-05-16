金門4月鯨豚擱淺達5起 創近年新高引關注原因待釐清

金門地區在4月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期，格外引發關注。金門縣水產試驗所表示，這些案例包括4隻露脊鼠海豚與1隻中華白海豚，擱淺地點分布在大、小金門的后沙沙灘、茅山塔岸際、羅厝漁港周邊及陳景蘭洋樓岸際等地，皆由熱心民眾發現後通報，隨即由相關單位到場處理。

水試所指出，這些擱淺個體多數並未發現胃內食物，1隻仍處於哺乳階段，雖無法直接判斷是否與海洋環境惡化或漁業資源枯竭有關，但擱淺往往是多重壓力累積的結果，包括氣候變遷、疾病、噪音污染等多種可能因素。

相較於民國112年與113年4月各僅1起擱淺紀錄，今年的數量明顯攀升，縣水試所強調，鯨豚擱淺紀錄是理解其生態與健康的重要基礎，呼籲民眾若發現鯨豚擱淺，務必立即撥打118海巡專線，提供準確位置與鯨豚體型大小等資訊，協助及時處理與後續採樣紀錄。