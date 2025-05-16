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金門4月鯨豚擱淺達5起 創近年新高引關注原因待釐清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區在上月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期，格外引發關注。圖／金門縣水試所提供
金門地區在上月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期，格外引發關注。圖／金門縣水試所提供

金門地區在4月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期，格外引發關注。金門縣水產試驗所表示，這些案例包括4隻露脊鼠海豚與1隻中華白海豚，擱淺地點分布在大、小金門的后沙沙灘、茅山塔岸際、羅厝漁港周邊及陳景蘭洋樓岸際等地，皆由熱心民眾發現後通報，隨即由相關單位到場處理。

水試所指出，這些擱淺個體多數並未發現胃內食物，1隻仍處於哺乳階段，雖無法直接判斷是否與海洋環境惡化或漁業資源枯竭有關，但擱淺往往是多重壓力累積的結果，包括氣候變遷、疾病、噪音污染等多種可能因素。

相較於民國112年與113年4月各僅1起擱淺紀錄，今年的數量明顯攀升，縣水試所強調，鯨豚擱淺紀錄是理解其生態與健康的重要基礎，呼籲民眾若發現鯨豚擱淺，務必立即撥打118海巡專線，提供準確位置與鯨豚體型大小等資訊，協助及時處理與後續採樣紀錄。

據了解，目前縣水試所已在海洋保育署支持下持續投入擱淺救援及鯨豚族群調查工作，並與國內相關機構合作，逐步建立金門海域的長期監測資料。該所也呼籲社會大眾，從日常生活做起，如減少塑膠垃圾、參與淨灘行動，共同維護海洋生態，為鯨豚提供更安全的棲息環境。

金門地區在上月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期。縣水試所呼籲，民眾於海邊發現擱淺鯨豚時請撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理，留下完整的擱淺紀錄。圖／金門縣水試所提供
金門地區在上月接連發生5起鯨豚擱淺事件，數量顯著高於過去兩年同期。縣水試所呼籲，民眾於海邊發現擱淺鯨豚時請撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理，留下完整的擱淺紀錄。圖／金門縣水試所提供

金門 鯨豚

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