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「自己的名字自己選」 台北動物園石虎姐妹花有名字了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園3月迎來兩隻雌性石虎寶寶，最終命名為「捲心蛋、捲心糕」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園3月迎來兩隻雌性石虎寶寶，最終命名為「捲心蛋、捲心糕」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園3月迎來一對石虎寶寶姊妹花，園方邀請各界命名，園方公布牠們「自己的名字自己選」，正式命名為「捲心蛋、捲心糕」，也延續媽媽「春捲」的家族連結，未來將野放回到山林，為域內族群帶來新希望。

動物園透過林業及自然保署署野生動物救傷收容平台，與生物多樣性研究所合作石虎保育繁殖計畫，因傷無法野放的「春捲」今年首度與雄性石虎「呆頭鵝」配對，3月22日平安誕下2隻活力滿滿的雌性石虎寶寶。

園方5月7日至10日發起「捲捲報到虎你來命名」活動，經各界踴躍提名與投票，5組候選名單出爐13日出爐，包含保育員提名「捲心蛋、捲心糕」、生物多樣性研究所「捲毛、捲尾」、和泰汽車是「石全、石美」，以及虎你來提名「祥子、初華」、「喬魯諾、喬巴拿」。

最終命名交由小石虎親自「走向命運的抉擇」，5月15日凌晨3時30分小石虎們窩在麻布袋上香甜入睡， 選出陪伴牠們踏上野放旅程的名字，「捲心蛋 & 捲心糕」的名字延續自媽媽「春捲」，承載家族的連結與祝福，未來牠們將健康成長，學會捕食、學會避險，一步步成為能獨立生存的野生石虎，回到山林中，為域內族群帶來新希望。

動物園說，這對小石虎自出生起便已準備走上野放之路，保育員將人為干擾降到最低，提供原型食物（活體獵物），讓牠們在媽媽「春捲」的帶領下，真實演練野外生存技能，就連保育員也猜不到牠們每晚會在哪。

外界關注為何要持續野放石虎，園方提及石虎是臺灣僅存的原生貓科動物，然而棲地破碎化、遊蕩犬貓干擾、路殺等，都讓野外石虎的生存充滿威脅。因此在維持物種存續的同時，保護棲息地及整個生態系統，讓物種得以在野外生存和繁衍，扮演牠與生俱來的生態角色，至關重要。

園方說，每一次繁殖與野放的努力，都是為了幫助石虎族群在原棲地中，重新站穩腳步。每一隻去當天使的石虎，也都在提醒著我們現實的殘酷，我們必須持續減緩牠們在野外面臨的各種威脅，以利族群存續和拓展，期望未來，石虎能重返台灣各地的里山棲地。

動物園 石虎 野放

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