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影／台灣黑熊族群穩定增長 人熊和平共處是未來挑戰

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，署長林華慶表示，面對黑熊增加的情勢，眼前最重要的課題是如何讓人跟熊和平共處。記者葉信菉／攝影
農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，署長林華慶表示，面對黑熊增加的情勢，眼前最重要的課題是如何讓人跟熊和平共處。記者葉信菉／攝影

農業部林業及自然保育署上午舉行記者會，公布台灣黑熊最新族群分布調查結果，根據2011年至2025年間的目擊通報、自動相機影像與救傷紀錄等共2,034筆資料分析，顯示台灣黑熊族群不僅數量持續穩定增長，活動範圍也擴及更多鄉鎮，並逐步向低海拔、淺山地區擴展。

林業保育署署長林華慶表示，面對黑熊增加的情勢，眼前最重要的課題是如何讓人跟熊和平共處，熊逐漸到低海拔，怎樣能確保人跟熊都能平安，是最高的目標。他也強調與在地居民的合作是最重要的，山村部落的居民跟黑熊生活在同一個領域，他們對黑熊的價值觀決定了黑熊保育是否能走向正向。

林業保育署指出，統計發現2011至2017年間，黑熊活動紀錄集中在全台11縣市17個鄉鎮；但2018年後，已擴增至11縣市27個鄉鎮。海拔分析亦顯示，黑熊不僅在中高海拔地區的活動頻率上升，在海拔1,200公尺以下的低海拔地區也有更多目擊與拍攝紀錄。

林業保育署表示，黑熊族群之所以逐漸擴大，與森林棲地改善密切相關。近年來透過回收並復育遭違法占用與違規租用的林地，截至2025年，國有林森林覆蓋面積已達142.9萬公頃，比2015年增加約2.2萬公頃。伴隨棲地改善，包括台灣黑熊在內的森林性野生動物多呈現族群穩定甚至成長的趨勢。

林業保育署強調，隨著黑熊逐漸靠近人類活動範圍，「人熊和平共處」將是未來保育工作的重點。除了強化與在地社區合作、推廣改良式獵具與食物管理，也將協助禽場與蜂場加強防護設施，並導入科技監控與預警機制。此外，也會推動「友善黑熊農產品」的生產與行銷，促進人熊共存。

林業保育署表示為掌握族群變化，目前已建置全台野生動物監測網，共有684具自動相機設置於國有林區及淺山平原地帶，並持續精進資料分析與分布預測。針對可能增加的侵擾個體，未來將審慎評估野放風險，建立負面制約機制與更嚴謹的野放標準，同時規劃擴充黑熊照養空間，兼顧保育與安全。

林業保育署強調，隨著黑熊逐漸靠近人類活動範圍，人熊和平共處將是未來保育工作的重點，除了強化與在地社區合作、還要推廣改良式獵具與食物管理。記者葉信菉／攝影
林業保育署強調，隨著黑熊逐漸靠近人類活動範圍，人熊和平共處將是未來保育工作的重點，除了強化與在地社區合作、還要推廣改良式獵具與食物管理。記者葉信菉／攝影

動物 台灣黑熊 族群

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