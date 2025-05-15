16柴犬沿路遭棄飼主重罰41.5萬 竹縣：日後將開放認養

4月中旬新竹縣發生16隻柴犬遭沿路丟棄、惡意棄養，竹縣動物保護防疫所緊急接回柴犬安置，經配合警方偵辦，已查出遺棄柴犬的飼主，針對其違反動物保護法棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等事實併罰最高41萬5千元罰鍰並列入黑名單，日後不得再飼養犬貓。

新竹縣動保所長彭正宇表示，動保所於4月11日陸續獲報新竹縣芎林鄉、新埔鎮及關西鎮有人疑似開車沿路惡意遺棄犬隻，當時立即派員將遺棄的犬隻帶回，並完成相關的健康檢查與安置犬隻，帶回的遺棄犬隻共16隻，皆為柴犬，均未辦理寵物登記及絕育工作，且遺棄行為觸法，隨即通報警方協助調查。

經警方協助調閱監視器後，動保所鎖定涉案車主，針對其違反動物保護法棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等事實併罰最高的41萬5千元罰鍰並列入黑名單，日後不得再飼養犬貓。

彭正宇指出，遭遺棄之柴犬健康狀況均良好，為協助毛孩們恢復元氣，元培科技大學寵物保健系的教師與學生主動協助為毛孩提供專業美容服務，幫助牠們更舒適地適應新環境，本月14日在寵物保健系師生的細心照料下，受救援的柴犬們獲得全面的毛髮指甲修整、洗澡及清潔護理，除了外觀上的改善，學生們也透過美容過程與犬隻互動，讓牠們逐步恢復對人的信任與安全感。這項溫暖的行動不僅體現了動保教育的實踐，也展現了寵保系在動物照護領域的專業技能。

本案件待裁罰程序完成，柴犬們將開放一般民眾認養，有意認養的民眾可持續關注新竹縣動物保護教育園區最新公告，為這些經歷困境的柴犬提供一個溫暖幸福的家庭。