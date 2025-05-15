發現新物種！台灣中海拔霧林帶新特有種 台師大命名「呂賴氏蜓蜥」

國立台灣師範大學兩爬實驗室進行小型蜥蜴分類學研究，發現台灣中海拔霧林帶特有的新種蜥蜴，也是目前所知台灣體型最小的爬行動物之一。該新種石龍子日前刊登於國際期刊，命名「呂賴氏蜓蜥」，採用教授呂光洋、博士賴俊祥的名字，表彰兩人的研究貢獻。

台師大指出，自1980年代起，台師大教授呂光洋帶領山椒魚研究團隊，足跡踏遍台灣高海拔地區，進而陸續發現如南湖山椒魚與觀霧山椒魚等物種。然而，研究成員、博士賴俊祥2016年的一次野外探勘行程中失足墜落，成為系上師生的遺憾。

本次再發現新物種，則是由呂光洋學生、生科系教授林思民領軍，主要工作由蘭陽女中教師王宇德進行。台師大說，台灣蜓蜥是師大退休教授陳世煌和呂光洋1987年發現的台灣特有種，目前僅發現在雪山山脈和中央山脈海拔最高的箭竹草原和岩原地區，但在北橫、拉拉山、太平山的霧林帶環境也有一群「類似的中海拔蜓蜥」，本次研究即是將中海拔新種正式命名。

王宇德的論文指出，中海拔霧林帶的呂賴氏蜓蜥和高海拔的台灣蜓蜥有明顯的遺傳分化，鱗片和形態上也有明顯的差異。呂賴氏蜓蜥體型極為纖瘦，像是台灣蜓蜥「永遠長不大的孩子」，呂賴氏蜓蜥四肢長度更短，身上的鱗片數量也較少。

王宇德於高海拔地區踏查，發現台灣蜓蜥分布海拔都在2000公尺以上的箭竹草原和高山岩原地區，而呂賴氏蜓蜥則在2000公尺以下的霧林帶環境，新物種的鑑定過程使用了遺傳、形態、生態棲位模擬等不同證據，已於近期刊登於國際期刊「兩棲爬行動物學報」（Herpetologica）。

又呂賴氏蜓蜥的成體軀幹長度平均僅4公分，加上尾巴的總長大約僅11公分。台師大表示，目前所知，呂賴氏蜓蜥應是全台體型最小的爬行動物之一，近年受到全球暖化影響，霧林帶物種的生存受到威脅，研究團隊認為，霧林帶環境在溫溼度上的穩定性，將會是未來必須持續監測的目標。

呂賴氏蜓蜥的拉丁學名（Sphenomorphus luelaiorum）是為表彰山椒魚研究團隊，由呂光洋（Lue）和賴俊祥（Lai）兩人的姓氏所組成。林思民與王宇德分別以「呂」姓及「賴」姓致敬師長，不只是台灣霧林生態系重要發現，也見證了跨越世代的山林研究接力故事。