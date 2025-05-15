種犬種貓退役何去何從？除交有緣人 也當美容練習、比賽犬

按特定寵物業管理辦法，種犬、種貓生育年齡天花板是7歲，7歲以上一定要絕育，一輩子只能生7胎，種犬種貓退場如何兼顧動物福祉是重中之重，新北寵物商業同業公會9年前開始推種犬種貓認養，助牠們後半生有個安穩的家。

新北寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，種犬種貓會因滿7歲或生滿7胎，達其中一項條件就要退役絕育，新北每年會有1、2場種犬種貓送養活動，如果送養不太順利，也會試圖提升認養誘因。侯觀察，合法繁殖場大都相當自律，會善待種犬種貓下半生。

北部陳姓繁殖場業者說，種犬種貓引進時通常身價不低，可能一隻10多萬，甚至上百萬，要送養除非交付給信得過的對象，否則不會輕易送養。退役種犬種貓仍有其他面向可發展，她有經營寵物美容教學、比賽，過了生育年齡的種犬種貓會租借給學員做剪毛練習、比賽訓練等，一定會照顧到老死，絕對不會因種犬種貓過了生育使命就讓牠「消失」。

陳姓繁殖場業者說，非場繁殖場通常飼養能量超過負荷，也缺乏醫療等資源，少部分非法繁殖場會與合法繁殖場合作，可能以每隻3000至8000元不等低價賣給合法繁殖場，再由合法繁殖場售出，打亂市場行情，成為害群之馬。

近年規範繁殖場法規逐漸加嚴，侯兆誠表示，2017年起動保法規定，犬舍貓舍的母狗母貓強制植入晶片，只要被丟棄，一查就能溯源，通常會丟棄的都是非法業者，若是合法業者被抓到，銷證後至少等3年才有機會申請，還要吃罰金。

以新北為例，想要拿到特定寵物業經營許可證，建物必須是寄養、繁殖或是寵物買賣專用，也有環境管理要求，包含水霧氣設施、消毒用具、通風良好，且設置空氣清淨機等，不能讓氣味影響鄰居作息，還要配合動保處設置認養小棧，協助犬貓愛心送養。