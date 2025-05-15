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新北近3年查獲5起非法養殖場 動保員：稽查諜對諜

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北動保處今年1月查獲在汐止一民宅內擠有81隻貓，環境飄散惡臭，貓咪沒絕育，生活空間擁擠。圖／新北市動保處提供
新北動保處今年1月查獲在汐止一民宅內擠有81隻貓，環境飄散惡臭，貓咪沒絕育，生活空間擁擠。圖／新北市動保處提供

新北動保處近3年查獲5起非法繁殖場，動保員坦言，查緝非法養殖場不易蒐證，常上演「諜對諜」。動保團體憂「合法掩飾非法」，假設犬舍聲稱種犬這胎生5隻小狗，實際只生3隻，另外2隻來源為何就是一個謎。

飼養寵物風氣盛，不少人選擇品種犬貓，帶動繁殖業者商機，在利之所趨下，非法繁殖場愈來愈猖獗。新北動保處近3年查獲5起非法繁殖及不當飼養案，今年2月板橋發生7貓慘遭虐殺曝屍街頭案，引發眾怒，動保處與警方循線逮謝姓飼主，發現他家仍有16隻貓、動物用藥及2隻未離乳幼貓，斷定為非法繁殖場，謝男遭收押禁見。

謝男養貓環境非常糟糕，沒有足夠活動空間，衛生欠佳，經送醫治療後，陸續有4隻死亡，目前剩12隻貓健康狀況穩定。

另，4月間在新店區破獲主打高砂犬的非法繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。

回顧2022年，新莊區某工廠發生火災，意外揭露當地是非法繁殖場，尤姓飼主飼養52隻博美犬，其中12犬未植晶片、26犬未施打狂犬病疫苗。許多犬隻被發現割聲帶、子宮蓄膿及剖腹產後器官沾黏等情形，證實不當繁殖。動保處裁罰114萬8000元，沒入犬隻，及時挽救一批無辜的毛孩。

非法繁殖場隱身在暗無天日環境，動保處秘書謝侑達說，一輩子忘不了8年前出現在他面前的非法繁殖場場景，當地是三峽山區，狗被割聲帶，環境髒亂，處處結蜘蛛網，飼主身兼密醫。非法繁殖場要被查獲不容易，稽查過程用諜對諜形容不為過。

動保處寵物事業管理組長葉豐錫坦言，非法繁殖場地點通常很隱密，除非有吹哨者暗助，否則不易找到正確地點；違法事證蒐集不易，動保人員除非掌握充分事證，否則難以將行為人繩之以法。另外，動保法案件，除非已涉及刑事，否則難以強制入內蒐證。

台灣動物保護行動監督聯盟秘書長何宗勳說，時下購買、認養寵物通路多，仍可能發生「合法掩飾非法」狀況，假設犬舍聲稱種犬這胎生5隻小狗，實際只生3隻，另2隻來源為何？就是一個漏洞。也有聲稱撿到流浪貓已養一段時間，想開放認養，要求認養人提供相關照顧費用等，違法樣態多元，不只非法繁殖，還可能涉及虐待，若地點在荒郊野外就更難發現。

何宗勳表示，發生重大動保案件，也是很好的教育機會，現在民眾對虐待動物案容忍度很低，一旦發現異狀通常會報警，警方跟動保機關要有默契，可以協助留意，或社福機構家訪時，發現個案疑似有囤積症，可能飼養動物數量有異狀，也要提高警覺。

「政府應有前瞻性！」何宗勳指出，2018年起，全台犬貓飼養數量超過新生兒出生數量，不只犬貓有非法問題，其他動物包含爬蟲類、貂、鳥、狐蒙、龍貓，類似案件將層出不窮。

新北市議員戴瑋姍說，若是住宅區內藏有非法繁殖場，通常附近居民會有一些觀察，包含聲音、強烈氣味等跡象，曾有民眾反映陳情後不了了之，動保稽查不能囿於人力而力道不足，考驗動保處加強執法強度及態度。

板橋謝姓飼主不當飼養貓咪，動保處沒入16隻貓咪，經送醫治療後，陸續往生4隻，其餘12隻貓健康狀況穩定。圖／新北市動保處提供
板橋謝姓飼主不當飼養貓咪，動保處沒入16隻貓咪，經送醫治療後，陸續往生4隻，其餘12隻貓健康狀況穩定。圖／新北市動保處提供
板橋謝姓飼主不當飼養貓咪，動保處沒入16隻貓咪，經送醫治療後，陸續往生4隻，其餘12隻貓健康狀況穩定。圖／新北市動保處提供
板橋謝姓飼主不當飼養貓咪，動保處沒入16隻貓咪，經送醫治療後，陸續往生4隻，其餘12隻貓健康狀況穩定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供
新北市動保處4月在新店山區發現違法高砂犬繁殖場，68隻犬沒打狂犬病疫苗，還發現5隻狗屍體，其他犬隻也沒植晶片及絕育，遭重罰116萬。圖／新北市動保處提供

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