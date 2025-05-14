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影／狂！這隻蟲蟲超猛會「抬腿」 專家笑揭真相

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
著蕊尾舟蛾腹尾有一撮如花又似毛筆的毛叢，牠更有一個天賦就是會舉尾向上，猶如人躺著在「抬腿」，姿態特殊。圖／潘樵提供
著蕊尾舟蛾腹尾有一撮如花又似毛筆的毛叢，牠更有一個天賦就是會舉尾向上，猶如人躺著在「抬腿」，姿態特殊。圖／潘樵提供

南投埔里生態資源豐富，過去更因擁有約250種蝴蝶種類，享「蝶鎮」美譽，當地飛蛾種類也不少。文史生態工作者潘樵今在鎮郊發現著蕊尾舟蛾，而其腰枝柔軟頻舉尾，就像在「抬腿」還舉過頭，畫面逗趣，但牠舉尾其實是在威嚇敵人。

潘樵指出，埔里的鱗翅目生態豐富，他今天就在鎮郊發現一隻著蕊尾舟蛾，該蛾種分布在低中海拔山區，翅面黃褐色，前翅前到臀角有一條黑褐色斜帶，斜帶靠近前緣有一枚白斑，因此又稱斜帶白斑舟蛾。

此外，著蕊尾舟蛾最大特色是腹尾有一撮如花又似毛筆的毛叢，更有一個天賦，就是會「舉尾向上」，動作時腰枝柔軟但有力，猶如人躺著在「抬腿」，姿態特殊。

潘樵說，他過去雖遇過著蕊尾舟蛾，但從未看過牠舉尾，今天因此蹲在地上跟牠對看許久，而牠感覺到有龐然大物存在，先是停在原地不動，定格了好一陣子，在他熱情的視線與「拜託」下，總算展現也順利拍下牠「舉尾向上」的真功夫。

他進一步表示，著蕊尾舟蛾舉尾向上相當有力，直接舉過頭，畫面難得又逗趣，讓人不禁會心一笑；但著蕊尾舟蛾舉尾，其實是因為受到驚擾，才會不斷舉起毛叢做威嚇狀，想藉此驅退天敵或趕走威脅。

著蕊尾舟蛾腹尾有一撮如花又似毛筆的毛叢，牠更有一個天賦就是會舉尾向上，猶如人躺著在「抬腿」，姿態特殊。圖／潘樵提供
著蕊尾舟蛾腹尾有一撮如花又似毛筆的毛叢，牠更有一個天賦就是會舉尾向上，猶如人躺著在「抬腿」，姿態特殊。圖／潘樵提供

南投 埔里 蝴蝶

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