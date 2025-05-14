怒！赤翡翠過境高雄衛武營作客 疑因「擺拍」竹林遭抹牛油、顏料

稀有遷徙候鳥赤翡翠過境高雄衛武營，引來眾多鳥友搶拍嬌客身影，近來鳥友發現赤翡翠常棲息竹林遭人塗抹牛油及顏料，愛鳥人士懷疑有人為了「擺拍」，讓鳥兒停留久一點，捕捉空中拍動翅膀博美拍讚賞，也有人懷疑想獵捕；市府公園處獲報後已移除，表示將加派人力巡查，防止類似狀況再發生。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，赤翡翠是遷徙型候鳥，台灣雖然有過境紀錄，每次發現只有1、2隻，屬於珍稀罕見過境鳥，5月6日鳥友在衛武營都會公園發現赤翡翠蹤影，消息傳出後，吸引大批賞鳥民眾前往觀察與拍攝。

不料13日有鳥友通報發現赤翡翠常棲息的一處竹枝，遭人塗抹不明綠色油狀液體，已於第一時間通報高市農業局及公園處，當天晚間天黑前即完成汙染枝條移除作業，以防對鳥類造成影響。但截至今天中午，尚未再觀察到赤翡翠蹤跡，是否已離開高雄往南遷徙，仍待後續監測與紀錄。

鳥類觀察家認為，可能是拍鳥人塗抹牛油，目的為博得美拍讚賞，讓候鳥停留在竹枝及神枝上拍動翅膀時間久一些；也有人懷疑不肖人士想獵捕。

高雄鳥會今發聲明譴責塗油上漆的干擾行為，候鳥遷徙季節身體疲憊，需要好好休息、補充體力，過度的接近、干擾與不當餵食都可能影響鳥類。