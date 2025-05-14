【動物冷知識】當爸媽不輕鬆！三種動物超狂帶娃法：一秒變波堤獅？

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種海馬的近親叫做葉形海龍，長得就很像葉子一樣在海中漂泊。他們另一個與其他海馬最大的不同就是，葉形海龍爸爸沒有育兒袋，他們是不是可以不用帶小孩了呢！？

今天就帶你看看三個動物帶娃冷知識吧！

An exhibition on the #Alishan salamander, shown here with a string of eggs around its head for protection, is underway at the Shueili Visitor Center in central #Taiwan’s🇹🇼 #Nantou County. The species distributed at an altitude of 1,997 to 3,626 meters, the widest range of all… pic.twitter.com/dE4wHvQDCf — Taiwan Today (@Taiwan_Today) 2024年10月1日

山椒魚是小鯢科的兩棲類動物，雖名魚，但並非魚類。因身上有山椒的味道而得其名。曾與恐龍並存，較恐龍早1億年出現，在地球存活了3億年，是現存世上少有的活化石之一。

台灣阿里山山椒魚產卵一次大約20顆，通常會黏在岩石上，山椒魚就在一旁保護。有時候卵會意外掉落，山椒魚家長就會把卵套在頭上以便隨時保護，看起來就像「波堤獅」一樣，非常可愛❤️

Egg-citing encounter 🌊🥚: An Australian diver recently spotted two male weedy seadragons carrying vibrant pink eggs near Flinders Pier. pic.twitter.com/yeackWqgNM — AccuWeather (@accuweather) 2024年11月13日

葉形海龍是海馬的近親，他們身上長有像是葉子的偽裝，讓他們看起來就像是海洋中飄動的海藻。

他們與海馬一樣都是由爸爸育兒的，差別在於葉形海龍爸爸沒有育兒袋，所以海龍媽媽直接將卵黏在爸爸的尾部。

葉形海龍爸爸即使沒有育兒袋了，但還是擺脫不了帶娃宿命(๑•́︿•̀๑)

Un huevo pedunculado es aquel que está adherido a una estructura similar a un tallo llamado pedúnculo. En la foto, huevos pedunculados de crisopa, insecto perteneciente a la familia Chrysopidae. #naturaleza pic.twitter.com/Ual2fsu3Sy — Interesante (@einsteresante) 2024年1月12日

草蛉是一種小時候吃肉、長大吸蜜的昆蟲。草蛉幼蟲具備優秀不時能力，可捕食介殼蟲類、蚜蟲類、木蝨、粉蝨、蛾類及蝶類的卵及幼蟲、葉蟎。在農業上是益蟲，農夫簡直愛死他們了！

草蛉的卵也很特別，草蛉媽媽每產一顆卵時，會順便拉一條絲讓卵垂掛在上面，看起來就像莖上開著花。

這樣大費周章的將卵之間區隔出來，也是為了防止先孵出來的幼蟲將未孵化的卵吃掉。這不只是母愛的展現，更是這類昆蟲在演化過程中想出的育兒高招！

參考資料：1、2、3