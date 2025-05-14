快訊

套路沒用？川普退讓劇本再上演 外媒分析：關稅包裝「真正目的」

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

稀有赤翡翠現蹤衛武營都會公園 棲枝卻遭塗油破壞

中央社／ 高雄14日電

高雄市衛武營都會公園月初有一隻稀有過境鳥赤翡翠現蹤，消息傳出吸引大批民眾搶拍，有鳥友昨天發現赤翡翠棲息的一根竹枝遭人塗抹油狀液體，經通報市府已砍除此竹枝。

高雄市野鳥學會透過訊息表示，衛武營出現稀有赤翡翠，但牠的棲枝卻遭塗抹異物。昨天有鳥友通報發現赤翡翠慣常棲息的一處竹枝，遭人塗抹不明綠色油狀液體，鳥會第一時間通報高雄市農業局及公園處，並在昨晚天黑前完成污染枝條移除作業，以防對鳥類造成進一步影響。

公園處表示，昨天移除遭污染的竹子，也會派員加強巡查，民眾觀賞鳥類應保持適當距離，更不可任意破壞公園和動物棲息處，違者可依高雄市公園管理自治條例規定，處以新台幣1000元至6000元罰鍰。

野鳥學會表示，6日一隻稀有過境鳥赤翡翠現身於高雄市衛武營都會公園，消息傳出後吸引大批賞鳥民眾前往觀察與拍攝。但卻有人蓄意污染牠的棲枝，截至今日中午，尚未再觀察到赤翡翠的蹤跡，是否離開該區仍待後續監測與紀錄。

野鳥學會呼籲，民眾應尊重野生動物棲息空間，在觀賞和觀察時避免干擾與蓄意破壞，共同守護生物多樣性及生態環境。

衛武營 野鳥 高雄市

延伸閱讀

5縣市國家級警報響 上午10時48分嘉義大埔規模4.5地震 最大震度4級

高雄通緝男逆向行駛遇警攔查 赫見他曾2分鐘搶2家車行

高市彌陀海岸光廊 打造無障礙水域年底完工

衛武營管風琴VR解密 視聽體驗驚艷澎湖

相關新聞

【動物冷知識】當爸媽不輕鬆！三種動物超狂帶娃法：一秒變波堤獅？

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種海馬的近親叫做葉形海龍，長得就很像葉子一樣在海中漂泊。他們另一個與其他海馬最大的不同就是，葉形海龍爸爸沒有育兒袋，他們是不是可以不用帶小孩了呢！？

怒！赤翡翠過境高雄衛武營作客 疑因「擺拍」竹林遭抹牛油、顏料

稀有遷徙候鳥赤翡翠過境高雄衛武營，引來眾多鳥友搶拍嬌客身影，近來鳥友發現赤翡翠常棲息竹林遭人塗抹牛油及顏料，愛鳥人士懷疑...

台灣人工哺育大猩猩「寶寶」荷蘭罹病亡 北市動物園證實已安樂死

由台灣人工哺育成功的低地大猩猩「寶寶」，昨天於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）死亡。台北市立...

北市動物園石虎命名高人氣「野獸、仙貝」未入選 園方回應了

台北市立動物園3月迎來兩隻雌性石虎寶寶，園方發起命名活動粉專文章留言按讚數最高前2組會進入最終候選名單，吸引上千民眾參與...

台中豐樂公園沙池挖出烏龜蛋 議員籲控制龜口保護本土斑龜

民眾上周帶小朋友到台中南屯豐樂公園的戲沙池玩耍，竟意外挖出一堆蛋，經台中市野生動物保育學會判定為台灣本土種斑龜的蛋。無黨...

狗狗一直在家裡走來走去是怎麼了？「5個心理訊號曝光」不只是無聊那麼簡單

你是否也常看到自家狗狗，不停地在家裡走來走去，看起來很不安又說不上哪裡不對勁？根據寵物網《わんちゃんホンポ》的說法，狗狗這種「徘徊行為」其實很常見，背後有5大常見原因，需要飼主好好理解與觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。