奇萊山發現水鹿屍體 調查是否非法盜獵

太管處今天表示，有山友在奇萊稜線山屋附近發現水鹿屍體，疑遭人射殺，已展開調查；若屬非法盜獵，除罰鍰外，另依野保法，處6月以上5年以下刑期，並得併科最高100萬元罰金。

太魯閣國家公園管理處指出，近日有網友在臉書（Facebook）登山社團發文指出，在奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。此水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上可見一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

太管處表示，接獲通報後，立即聯繫保安警察第七總隊第九大隊，並派員前往現場調查了解。若經查屬非法盜獵，將依「國家公園法」第13條規定辦理，最高可處新台幣3000元罰鍰。另涉及保育類野生動物之獵捕行為，將可依「野生動物保育法」第41條第1項規定，處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

太管處說明，台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。目前主要分布在中央山脈及花東山區。

雖然民間有飼養台灣水鹿，但野外族群相對稀少，過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物。近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告的「其他應予保育之野生動物」。

太管處表示，目前此案已進入調查與蒐證階段，呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，共同守護台灣珍貴的野生動物與山林資源。