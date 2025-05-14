台灣人工哺育大猩猩「寶寶」荷蘭罹病亡 北市動物園證實已安樂死

由台灣人工哺育成功的低地大猩猩「寶寶」，昨天於荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園）死亡。台北市立動物園證實該消息，40歲的「寶寶」2018年從台灣到荷蘭促進繁殖多樣化，但近年身體狀況沒下愈況，包含心臟、腸胃等問題，近期更感染嚴重鼻竇炎，昨天病情急劇惡化，經荷蘭照養團隊評估後，於昨天下午安樂死。

園方表示，年歲已40的大猩猩「寶寶(呼名)」是台灣人工哺育成功的低地大猩猩，2018年為歐洲瀕危物種保育計畫（EAZA Ex-situ Programmes,EEP）前往荷蘭加入更大社群於當地展開新的群體生活，隔年牠成功繁衍後代。

園方說，近年來「寶寶」的健康狀況逐漸惡化，2020年診斷出罹患嚴重的纖維性心肌病（fibrosing cardiomyopathy）和慢性胃炎，獸醫師推估壽命約5年，2022年再次檢查，雖心臟狀況未明顯惡化，但也出現嚴重的腸胃問題。近期更感染了嚴重鼻竇炎，已持續使用止痛藥長達4個月。

園方表示，「寶寶」生病後活動力低落，對兒子Kiango的遊戲行為也沒有正面反應，照養團隊每個月為牠評估生活品質，猶豫持續治療或是人道安樂死，未料昨天病情急遽惡化，出現食慾不振、拒絕進食與服藥，並伴隨有呼吸困難等症狀。經獸醫與照養團隊審慎評估後，於當天下午安樂死，讓牠在熟悉環境中平靜離開。

園方說，由於「寶寶」是人工哺育長大，與台灣照養團隊間建立深厚情感，更陪伴許多民眾認識並關心靈長類的福祉與保育。牠的身影不僅留在大家記憶中，也將在研究與保育工作中持續發光。