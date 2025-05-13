北市動物園石虎命名高人氣「野獸、仙貝」未入選 園方回應了
台北市立動物園3月迎來兩隻雌性石虎寶寶，園方發起命名活動粉專文章留言按讚數最高前2組會進入最終候選名單，吸引上千民眾參與，不過園方今天公布結果，但人氣最高的「野獸、仙貝」未入選，網友質疑黑箱。園方表示，因部分名字經評估恐有爭議被割捨。
石虎保育近年來受到重視，北市動物園石虎家族今年3月兩隻雌性石虎寶寶誕生，園方也在臉書發起命名活動，邀網友提名心目中最適合小石虎名字，並簡要敘述命名緣由或祝福，並在留言加上「#捲捲報到虎你來命名」，按讚數最高的前2組可以進入最終候選名單，與保育員、生物多樣性研究所、和泰汽車提名，參與決選。
北市動物園今天公布參與決選名單，網友提名部分，由源自日本動畫「BanG Dream!」2位女性角色「祥子、初華」、「JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風」男主角「喬魯諾、喬巴拿」2組名字入選，但原本臉書投票持續領先的「野獸、仙貝」卻未入選。
今天候選名單一公布也引發不少網友質疑，「野獸&仙貝 就這樣被黑箱了……」、「為什麼野獸跟仙貝沒納入? 依據在哪?」、「結果所謂的投票決定只是一個笑話」、「野獸先輩沒了，說投票又不尊重結果，說是讓小石虎自己決定名字，結果真的會公平嗎。」園方則表示，經粉絲輿情媒體反應，部分名字或易生爭議，只好割捨命名。
事實上「野獸、仙貝」命名諧音，與日本經典日本男同性戀色情片「仲夏夜之淫」的網路迷因「野獸先輩」雷同，園方最初在徵集命名貼文下就載明主辦單位有權力取消不雅命名納入資格；而小石虎的名字也將在5月15日凌晨3點半在活動範圍，小石虎們踩點的位置，決定最終命名，若姊妹分別在不同區域，則以媽媽春捲的位置為主。
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