北市動物園石虎命名高人氣「野獸、仙貝」未入選 園方回應了

台北市立動物園3月迎來兩隻雌性石虎寶寶，園方發起命名活動粉專文章留言按讚數最高前2組會進入最終候選名單，吸引上千民眾參與，不過園方今天公布結果，但人氣最高的「野獸、仙貝」未入選，網友質疑黑箱。園方表示，因部分名字經評估恐有爭議被割捨。

石虎保育近年來受到重視，北市動物園石虎家族今年3月兩隻雌性石虎寶寶誕生，園方也在臉書發起命名活動，邀網友提名心目中最適合小石虎名字，並簡要敘述命名緣由或祝福，並在留言加上「#捲捲報到虎你來命名」，按讚數最高的前2組可以進入最終候選名單，與保育員、生物多樣性研究所、和泰汽車提名，參與決選。

北市動物園今天公布參與決選名單，網友提名部分，由源自日本動畫「BanG Dream!」2位女性角色「祥子、初華」、「JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風」男主角「喬魯諾、喬巴拿」2組名字入選，但原本臉書投票持續領先的「野獸、仙貝」卻未入選。

今天候選名單一公布也引發不少網友質疑，「野獸&仙貝 就這樣被黑箱了……」、「為什麼野獸跟仙貝沒納入? 依據在哪?」、「結果所謂的投票決定只是一個笑話」、「野獸先輩沒了，說投票又不尊重結果，說是讓小石虎自己決定名字，結果真的會公平嗎。」園方則表示，經粉絲輿情媒體反應，部分名字或易生爭議，只好割捨命名。