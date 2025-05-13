台中豐樂公園沙池挖出烏龜蛋 議員籲控制龜口保護本土斑龜

民眾上周帶小朋友到台中南屯豐樂公園的戲沙池玩耍，竟意外挖出一堆蛋，經台中市野生動物保育學會判定為台灣本土種斑龜的蛋。無黨籍議員吳佩芸指出，豐樂公園根本沒有適合烏龜產卵的地方，母龜需冒著被路殺的危險，跑出水池尋找產卵處，市府更一年撈出近千隻烏龜，要求市府進行龜口控制，並設置友善產房讓母龜上岸產卵。建設局長陳大田說，將分辨本土種及外來種烏龜，並建置友善產房，讓生態更好。

議員吳佩芸指出，豐樂公園幾百隻的烏龜，據了解沒有一隻是市府所放養，全都是民眾偷偷放生到公園水池內，不僅破壞生態，更造成烏龜數量的氾濫，維護廠商光一個月就撈出約80隻烏龜控管數量，等於一年將近撈近1千隻烏龜，相當誇張，要求市府加強宣導。

吳佩芸表示，台灣本土種斑龜數量逐年減少，但豐樂公園水池中，除本土種的斑龜外，更有外來種的紅耳泥龜、地圖龜等品種，要求建設局需與農業局、野生動物保育學會配合，分辨本土種及外來種，讓本土種的烏龜能順利被移置到天然棲地，外來種的烏龜不會與其競爭。

吳佩芸提到，為了不要再有烏龜被路殺的憾事發生，也不要再讓母龜被迫到公園的戲沙池產卵，野生動物保育學會建議可在水池附近建置友善產房，讓母龜一上岸就能有合適的空間來生產，減少烏龜到戲沙池產卵的機會。

陳大田表示，生態維護需平衡，因此在龜口控制上，除分辨本土種及外來種烏龜，也需控管數量；而在烏龜孵育方面，預計6月開始試辦建置友善產房，並持續加強宣導民眾不要放生，讓生態環境能夠更好。