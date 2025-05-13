飼主今下午突現身領回凱門鱷 高市農業局說話了

高雄仁武區今日清晨出現一隻長約1.5公尺的眼鏡凱門鱷在街頭遊蕩，驚動民眾報案。農業局派員成功捕捉後，鱷魚飼主郭姓男子在今天下午2時許現身，前往動保處完成訪談筆錄，並將鱷魚領回。農業局表示，郭男違反《動物保護法》第20條規定，將依法開罰3000元至1萬5000元。

市府農業局指出，今日凌晨4時46分接獲通報，指稱仁武區澄觀路與大智路口有鱷魚出沒。動保處委請專責廠商到場，於5時32分順利捕獲，確認為外來種「眼鏡凱門鱷」，體長約150公分，性情兇猛，現場人員以膠帶封住其嘴部與四肢，仍坦言「心驚膽跳」。

農業局剛剛表示，飼主郭先生在今天下午2時許前往動保處說明，坦承鱷魚是他飼養已逾2年的寵物，原安置於澄觀路一處工廠內。昨日為準備將鱷魚送回鄉下飼養，將其自大型圓桶中移出，不慎逸出。今晨發現走失，正準備報案時即接獲動保處通知。

農業局說，依據「動物保護法」第20條規定，飼主讓寵物進出公共場所應有7歲以上之人陪同，違者將開罰新臺幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。