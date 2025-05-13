高市150公分大鱷逛大街 農業局捕捉罰飼主最重1.5萬

高雄有民眾今天在仁武區澄觀路口發現一隻大鱷魚，通報高市府農業局處理；農業局派員到場捕捉後表示，將針對飼主未伴同寵物出入公共場所，開罰3000元至1萬5000元。

這隻鱷魚今天凌晨出現在仁武區澄觀路口，嚇壞路人。有民眾在網路社群發布訊息，並通報農業局處理；網友留言驚呼「是出來做日光浴嗎」，也有人懷疑是遭棄養。

對此，農業局說明表示，今天凌晨4時46分，接獲通報仁武區澄觀路有鱷魚，農業局委外人員於5時32分到場將鱷魚帶離，體長約150公分，品種為眼鏡凱門鱷。

農業局表示，目前鱷魚暫時收容，待飼主認領，並會針對未伴同寵物出入公共場所等，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得限期令其改善，若屆期仍未改善者，得按次處罰。