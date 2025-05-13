快訊

川普關稅減緩市場樂觀？美中關稅戰還有未爆彈

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

高市150公分大鱷逛大街 農業局捕捉罰飼主最重1.5萬

中央社／ 高雄13日電
1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事
1隻長約1.5公尺的鱷魚今天清晨出現在仁武區大智路與澄觀路口，嚇壞目擊民眾。圖／翻攝自{仁武人}※大小事

高雄有民眾今天在仁武區澄觀路口發現一隻大鱷魚，通報高市府農業局處理；農業局派員到場捕捉後表示，將針對飼主未伴同寵物出入公共場所，開罰3000元至1萬5000元。

這隻鱷魚今天凌晨出現在仁武區澄觀路口，嚇壞路人。有民眾在網路社群發布訊息，並通報農業局處理；網友留言驚呼「是出來做日光浴嗎」，也有人懷疑是遭棄養。

對此，農業局說明表示，今天凌晨4時46分，接獲通報仁武區澄觀路有鱷魚，農業局委外人員於5時32分到場將鱷魚帶離，體長約150公分，品種為眼鏡凱門鱷。

農業局表示，目前鱷魚暫時收容，待飼主認領，並會針對未伴同寵物出入公共場所等，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得限期令其改善，若屆期仍未改善者，得按次處罰。

寵物 鱷魚

延伸閱讀

1.5公尺熱門寵物鱷遊街被捕 農業局揭飼主不現身後果

每次開放就秒殺 高美濕地生物多樣性生態體驗明天開放報名

影／扯！仁武欣高配氣加壓站傳瓦斯洩漏 高市環保局：已控制　

男子疑因舊怨涉持刀傷人 遭高市警逮捕法辦

相關新聞

飼主今下午突現身領回凱門鱷 高市農業局說話了

高雄仁武區今日清晨出現一隻長約1.5公尺的眼鏡凱門鱷在街頭遊蕩，驚動民眾報案。農業局派員成功捕捉後，鱷魚飼主郭姓男子在今...

每次開放就秒殺 高美濕地生物多樣性生態體驗明天開放報名

台中市政府農業局委託荒野保護協會舉辦「114年度高美濕地生物多樣性生態體驗活動」共10場次，每年活動開放報名就秒殺，明天...

毛孩美容商機百億元！定型化契約上路 保障毛孩福利及消費權益

為維護飼主權益，農業部公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，其重點針對寵物美容常見的糾紛包含犬、貓發生狀況之...

廣角鏡／蜻蜓新樂園 雙連埤多達58種

宜蘭的蜻蜓或豆娘棲地遭破壞，紛紛往雙連埤濕地避難，林業署宜蘭分署針對雙連埤進行蜻蜓及豆娘生態調查，發現多達58種，是近年...

犬貓美容定型化契約上路 飼主逾時接回需付費

台灣毛小孩達二七九萬隻，寵物美容商機龐大，也衍生許多消費爭議。行政院日前通過「犬、貓美容服務定型化契約」規範，農業部公告...

吠叫、吃點心被加價 寵物美容爭議多

狗爸狗媽人數眾多，寵物美容產業蓬勃發展，市場規模每年百億元，但爭議不少，農業部昨天公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。