每次開放就秒殺 高美濕地生物多樣性生態體驗明天開放報名
台中市政府農業局委託荒野保護協會舉辦「114年度高美濕地生物多樣性生態體驗活動」共10場次，每年活動開放報名就秒殺，明天開放報名。
高美濕地是台灣少數保有完整泥灘地與潮間帶的濕地之一，也是台灣知名景點，夕陽美景吸引很多國內外遊客。
台中市政府農業局委託荒野保護協會舉辦「114年度高美濕地生物多樣性生態體驗活動」共10場次，邀請愛好自然生態的民眾親身體驗自然與人文的和諧交織，近距離感受濕地的生命律動。
農業局在高美濕地執行多年生態調查計畫，調查發現濕地內擁有豐富的潮間帶生態資源，是候鳥、招潮蟹、彈塗魚等物種的重要棲息地，有全台最大面積的雲林莞草。農業局說明，體驗活動由專業生態導覽員帶領民眾走入高美濕地，介紹濕地內的動、植物生態，近距離觀察候鳥及其他野生動植物，並了解生物多樣的重要性及牠們在生態系中扮演的角色和價值，藉由在大自然中學習環境知識，提升生態意識。
農業局表示，為讓台中市民及愛好自然生態的民眾親身體驗自然與人文的和諧交織，近距離感受濕地的生命律動並融入這片自然奇景，114年度生態體驗活動規劃辦理10場次，活動訂於5月24日、6月14及22日、7月13日，5月14日開放報名。
7月26日與8月9及24日，6月28日開放報名 ，9月13及21日與10月4日，8月20日開放報名辦理，活動內容包括濕地生態、鳥類、植物及高美社區文史景觀等，每梯次約40位，農業局表示，依往年經驗都是一開放即秒殺，喜愛大自然的機關、團體、學校、公司行號都可踴躍報名參加，報名網址https://www.beclass.com/rid=294ff89681879c09d0d8。
農業局提醒，高美濕地範圍也屬高美野生動物保護區，建議參加民眾造訪高美濕地時務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境，若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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