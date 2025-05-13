吠叫、吃點心被加價 寵物美容爭議多

狗爸狗媽人數眾多，寵物美容產業蓬勃發展，市場規模每年百億元，但爭議不少，農業部昨天公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，明列寵物美容常見糾紛等處理方式，如解約退費，而飼主也需明白告知寵物生理狀況、是否具攻擊性等訊息。

狗爸爸趙先生表示，自家的小狗性格高敏，在美容師剪毛時，容易吠叫或反抗，為此，同意美容師幫狗兒子戴上嘴套，防止咬人。某次因狗過度反抗，店方除了額外收費，另拒絕日後再次提供服務，氣氛尷尬。後來另尋其他寵物美容店，主動告知狗狗狀態，且雙方事前約定收費方式，才未出現類似情形。

黃姓飼主表示，之前送貓去美容時，因有事耽擱，沒辦法準時接回，業者除了酌收逾時費，另多了一小筆「點心拆封費」，讓人不滿，質疑對方巧立名目，讓飼主荷包失血。

因寵物美容爭議不斷，農業部昨公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，針對寵物美容常見糾紛，如犬、貓發生狀況處理方式、解約退費規定、飼主逾時接回犬、貓等事項予以規範。另不得記載美容行為涉及動物醫療或宣稱醫療效能及其他有利業者等片面規定。

另規範，企業經營者於實施犬、貓美容服務前，應向消費者詢問犬、貓個性、是否具攻擊性、有無疾病、病史等生理狀況或其他特殊須注意事項，並檢查犬、貓現況，以判斷是否合適接受犬、貓美容服務。消費者對於企業經營者之詢問應誠實告知。

陳姓寵物美容業者表示，常見爭議確實不少，其中以消費者認為美容價格不合理最多，例如，小型犬單次美容約五百元，但可因為造型，而有所增加費用。再者，剪毛之後，如果外觀不如飼主期待，也容易造成紛爭。盡管農業部訂出契約內容，但業者與消費者在交易前仍應做好溝通，否則還是可能出現爭議。