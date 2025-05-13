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犬貓美容定型化契約上路 飼主逾時接回需付費

聯合報／ 記者陳宛茜李柏澔／台北報導
消保處指出，寵物美容常見的消費糾紛，如未事先告知費用、寵物主人逾時未接寵物等問題，在定型化契約中皆有明確規定。記者葉信菉／攝影
消保處指出，寵物美容常見的消費糾紛，如未事先告知費用、寵物主人逾時未接寵物等問題，在定型化契約中皆有明確規定。記者葉信菉／攝影

台灣毛小孩達二七九萬隻，寵物美容商機龐大，也衍生許多消費爭議。行政院日前通過「犬、貓美容服務定型化契約」規範，農業部公告上路，契約明訂須事先揭露費用，主人逾時未接寵物，即需付費，超過三天，毛孩將被送往動物收容所。

行政院消保處副處長陳星宏指出，在寵物美容糾紛中，最常出現的是「未事先揭露服務費用」，待服務完，飼主才得知增加費用，或加收額外費用。為此，契約明訂企業經營者應於訂約前向消費者充分說明美容服務項目、期間、次數、有無約定指定服務人員、費用及其支付方式，及製作服務紀錄經消費者確認，並提供消費者留存。繳費項目未清楚列明者，企業經營者不得向消費者收取。

「逾時接回」也是常見糾紛，陳星宏表示，常有飼主把寵物送去洗澡、剪毛之後，就忘了這件事，想起來時已超過營業時間。此次契約明定飼主應於雙方約定時間前接回寵物，逾時未滿卅分鐘不收逾時費，超過約定時間卅分鐘以上，雙方若有約定逾時費，業者得依約計收費。

契約規定，超過當日營業時間，飼主未接回犬、貓者，業者應通知消費者或其緊急聯絡人。如無法通知或經通知而未接回犬、貓時，企業經營者仍應善盡照顧之責，並收取違約費，每日最高不逾該次服務費用的三倍。

此定型化契約的另一重點為寵物美容院只能做美容服務、不能當旅館，除非業者拿到寵物旅館的執照。陳星宏表示，部分飼主把美容院當寵物旅館，甚至棄養，遲遲不願接回，衍生爭議。為此，契約明定，消費者逾三日未接回毛小孩，商家應通知動物保護主管機關，送到動物收容所。

消保處表示，使用定型化契約若違反公告事項，除法律另有處罰規定外，經主管機關限期改正不改正者，處三萬元以上卅萬元以下罰鍰；再次令其限期改正而屆期不改正者，處五萬元以上五十萬元以下罰鍰，得按次處罰。

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