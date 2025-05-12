林業署宜蘭分署調查雙連埤發現多達58種蜻蜓 包含3珍稀物種

宜蘭的蜻蜓或豆娘棲地遭破壞，紛紛往雙連埤濕地避難，林業署宜蘭分署針對雙連埤進行蜻蜓及豆娘生態調查，發現多達58種，是近年來發現最多的一次；其中不乏稀有物種，包括國家瀕危物種的藍彩琵蟌，全台只分布在宜蘭雙連埤及屏東東源，還有賽琳蜻蜓、漆黑蜻蜓，以及易受害物種的三角蜻蜓，相當珍貴。

內政部曾於2018年及台大曾於2021年針對雙連埤的蜻蜓種類進行調查，大約發現23或24種蜻蜓，林業及自然保育署宜蘭分署的調查從去年到今年5月底，已經發現至少58種蜻蜓或豆娘（蜻蜓目昆蟲），也是近年來發現蜻蜓種類最多的一次，調查期末報告即將整理出爐。

政府及民間團體持續在雙連埤周邊營造濕地環境，包括埤塘、復育池及友善水田等，提供良好棲息環境，也成為生物的庇護所；以蜻蜓或豆娘而言，平地遭人為開發及使用農藥破壞，使得蜻蜓族群紛紛到雙連埤避難。

台灣蜻蜓學會表示，目前研究結果顯示雙連埤地區的蜻蜓組成有其特殊之處，特別是難得一見的珍稀藍彩琵蟌、賽琳蜻蜓、漆黑蜻蜓等，在雙連埤還算容易發現，顯示雙連埤對物種保育的重要性。

蜻蜓學會進一步說明，其實雙連埤主湖域尚無法恢復昔日風采，而是周邊現存與經營中的小型濕地保存較多蜻蜓資源，成為關鍵的生態庇護所。