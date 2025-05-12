犬貓美容定型契約 業者需示收費方式
寵物美容正流行，行政院消保處盼透過設立定型化契約範本，保障飼主與寵物美容店家權益！消保處12日發布「犬、貓美容服務定型化契約」，規範包含業者應先向消費者說明收費方式，也可先詢問寵物是否具攻擊性等；另針對飼主若將寵物長時間留在店內或逾時未接回，業者可收照顧費用。
業者要確認寵物狀況
行政院消保處12日表示，隨著國人飼養寵物比例增加，相關的寵物美容服務（剪指甲、剃毛、洗澡/SPA護膚、剪毛等）也變多，為預防消費糾紛，農業部依《消費者保護法》第17條第1項授權研訂「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，經過行政院核定通過，未來將由農業部辦理宣導及查核。
消保處說明為使消費者瞭解所選擇之犬、貓美容服務內容，企業經營者應於訂約前向消費者充分說明美容服務項目、期間、次數、有無約定指定服務人員、費用及其支付方式，以及製作服務紀錄經消費者確認，並提供消費者留存。另外，企業經營者實施美容服務前，應向消費者詢問犬、貓個性、是否具攻擊性、有無疾病等應注意事項。
加收費用易起糾紛
此外，企業經營者於美容服務實施期間，應提供犬、貓安全之環境及妥善之照顧。店家若發現犬、貓美容部位或生理健康有異常狀況時，應立即妥善處理，並通知消費者。有就醫必要時，應優先送往消費者指定之獸醫診療機構；若消費者逾3日未接回犬、貓時，企業經營者應通知動物保護主管機關依《動保法》相關規定處理。
「寵物美容糾紛以業者加收費用為大宗！」消保處副處長陳星宏表示，大多數糾紛是因為收費資訊沒有清楚揭露，導致飼主在寵物美容完成後，被額外收費才能將寵物帶回；若能夠簽訂書面契約可以避免糾紛，現在有此規範後，無論是否簽訂書面契約，相關的法規內容都對雙方具有拘束力。
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