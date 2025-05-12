玉管處築人熊共榮願景 救傷訓練、保育講座雙管齊下

玉山國家公園管理處除持續辦理台灣黑熊救傷教育訓練，今年更新增黑熊保育系列講座，有鑑於花蓮卓溪黑熊遭槍擊致死事件，也研擬部落場次宣導防熊觀念，盼築起人熊共榮願景。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，玉山國家公園是台灣野生動物資源與棲息地最豐富保護區之一，也是台灣特有亞種台灣黑熊唯一已知高密度族群棲息地，近年轄內黑熊通報漸增，以東部園區瓦拉米步道目擊最頻繁，此現象與長期研究相符。

玉山國家公園管理處指出，人熊衝突可能性升溫，須跨機關、團體協作，同時仰賴居民與入山民眾認知與配合，為強化保育，去年起委託台灣野灣野生動物保育協會辦理黑熊救傷教育訓練及保育推廣，今年新增黑熊保育講座，盼增進大眾對預防人熊衝突等議題認識。

玉管處表示，玉山南部園區黑熊族群近年也呈上升趨勢，繼去年在花蓮南安地區辦理黑熊救傷教育訓練後，今年移師南橫梅山地區續辦，由專業單位分享黑熊救傷流程、野放後追蹤、衝突防範等，並實地操作演練，包含救援作業與防熊器材使用等。

玉管處表示，今年至明年6月在北中南東規劃8場保育講座、2場黑熊救傷教育訓練，首場救傷訓練4月29日邀林業及自然保育署嘉義與屏東分署、高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會等潛在黑熊救傷協力夥伴共同參與，以利未來迅速因應事件、有效協作。

玉管處指出，今年委託野灣協會辦理黑熊保育系列講座，首場5月5日在台北市立圖書館辦理「馬來熊保育經驗國際交流分享」，邀婆羅洲馬來熊保育中心博士黃修德分享馬來西亞保育馬來熊寶貴經驗，馬來熊面臨棲地破壞與盜獵等威脅，馬來熊保育中心在宣導教育、救傷收容、野放追蹤的經驗，對台灣深具參考價值。

玉管處表示，針對台灣黑熊研究自民國87年起持續近30年，研究主題由早期黑熊基礎資訊如形質、食性探討，逐步轉向預防與降低人熊衝突，未來持續強化保育研究、救傷能量建構、推廣教育，並深化與相關機關及鄰近社群橫向聯繫，營造人熊和諧共處環境。