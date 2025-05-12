拆封點心、狗過度反抗要額外收費 寵物美容爭議樣態多

農業部今天公告犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項，重點針對寵物美容常見的糾紛包含犬、貓發生狀況的處理方式，解約退費規定等。有飼主表示，遇到的爭議是業者額外收費，例如拆封點心、狗過度反抗等名目。

此定型化契約規範犬、貓於美容服務期間有異常狀況或死亡時之處理方式，於美容服務期間，企業經營者發現犬、貓實施美容部位或生理健康有異常狀況時，應立即妥善處理，之後並通知消費者或其指定之緊急聯絡人。

另也規範，企業經營者於實施犬、貓美容服務前，應向消費者詢問犬、貓個性、是否具攻擊性、有無疾病、病史等生理狀況或其他特殊須注意事項，並檢查犬、貓現況，以判斷是否合適接受犬、貓美容服務。消費者對於企業經營者之詢問應誠實告知。

此外，契約也包含當企業經營者完成犬、貓美容服務後，消費者應於雙方約定時間前接回。消費者接回犬、貓逾約定時間者，逾時未滿30分鐘不收取逾時費。超過約定時間30分鐘以上，雙方若有約定逾時費，企業經營者得依約定開始計收逾時費。

楊姓飼主表示，之前阿魯（狗名）去送洗時，曾經從美容台下掉下來腳受傷，不過業者算是肯負責，並負擔所有的醫藥費，還可免費送洗1個月，並無額外收費。

家有小型犬的趙先生表示，自家的狗性格高敏，有時會在美容師剪毛時吠叫或反抗，盡管已多次送剪，也同意美容師為狗狗配戴嘴套防止咬人，但某次仍因狗狗過度反抗而額外收費，並拒絕再接狗狗，雙方氣氛非常尷尬，後來只好另尋其他寵物美容店，並在交接狗狗時確認情況，也事前約定好收費方式，才沒再出現類似情形。

黃姓飼主表示，之前送椰奶（貓名）送去美容時，因為有事耽擱沒辦法準時去接，後來業者酌收逾時費，但也多收了一小筆「點心拆封費」，因為等待期間拆封點心給貓吃，雖然錢不多，契約中如果對這樣的額外費用有規範也樂見，否則萬一業者巧立各種名目對消費者多收費，確實會存在爭議。

陳姓業者表示，寵物美容遇過的爭議包含消費者認為美容價格不合理，以小型犬單次美容約500元為例，但最終價格仍會依造型而定，最後出現美容不如飼主期待，反而認為是業者刻意多收費。有定型化契約固然是好事，但也希望業者與消費者交易前都能事先溝通清楚，否則有了契約還是會有類似爭議出現。