快訊

台股上漲214.5點 收在21129.54點

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

拆封點心、狗過度反抗要額外收費 寵物美容爭議樣態多

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
寵物美容糾紛樣態多，例如業者另立收費名目，以及飼主認為美容收費不合理等。圖／讀者提供
寵物美容糾紛樣態多，例如業者另立收費名目，以及飼主認為美容收費不合理等。圖／讀者提供

農業部今天公告犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項，重點針對寵物美容常見的糾紛包含犬、貓發生狀況的處理方式，解約退費規定等。有飼主表示，遇到的爭議是業者額外收費，例如拆封點心、狗過度反抗等名目。

此定型化契約規範犬、貓於美容服務期間有異常狀況或死亡時之處理方式，於美容服務期間，企業經營者發現犬、貓實施美容部位或生理健康有異常狀況時，應立即妥善處理，之後並通知消費者或其指定之緊急聯絡人。

另也規範，企業經營者於實施犬、貓美容服務前，應向消費者詢問犬、貓個性、是否具攻擊性、有無疾病、病史等生理狀況或其他特殊須注意事項，並檢查犬、貓現況，以判斷是否合適接受犬、貓美容服務。消費者對於企業經營者之詢問應誠實告知。

此外，契約也包含當企業經營者完成犬、貓美容服務後，消費者應於雙方約定時間前接回。消費者接回犬、貓逾約定時間者，逾時未滿30分鐘不收取逾時費。超過約定時間30分鐘以上，雙方若有約定逾時費，企業經營者得依約定開始計收逾時費。

楊姓飼主表示，之前阿魯（狗名）去送洗時，曾經從美容台下掉下來腳受傷，不過業者算是肯負責，並負擔所有的醫藥費，還可免費送洗1個月，並無額外收費。

家有小型犬的趙先生表示，自家的狗性格高敏，有時會在美容師剪毛時吠叫或反抗，盡管已多次送剪，也同意美容師為狗狗配戴嘴套防止咬人，但某次仍因狗狗過度反抗而額外收費，並拒絕再接狗狗，雙方氣氛非常尷尬，後來只好另尋其他寵物美容店，並在交接狗狗時確認情況，也事前約定好收費方式，才沒再出現類似情形。

黃姓飼主表示，之前送椰奶（貓名）送去美容時，因為有事耽擱沒辦法準時去接，後來業者酌收逾時費，但也多收了一小筆「點心拆封費」，因為等待期間拆封點心給貓吃，雖然錢不多，契約中如果對這樣的額外費用有規範也樂見，否則萬一業者巧立各種名目對消費者多收費，確實會存在爭議。

陳姓業者表示，寵物美容遇過的爭議包含消費者認為美容價格不合理，以小型犬單次美容約500元為例，但最終價格仍會依造型而定，最後出現美容不如飼主期待，反而認為是業者刻意多收費。有定型化契約固然是好事，但也希望業者與消費者交易前都能事先溝通清楚，否則有了契約還是會有類似爭議出現。

寵物 消費者 狗狗

延伸閱讀

體內防曬飲品正夯！日皮膚醫點出致命傷：不能取代傳統塗抹

犬貓美容定型化契約今上路 明訂美容不得宣稱醫療效能

美容大王回來了！母親節前夕S媽深夜曬照思女：我的女兒回來看我了

毛不易談大S：把整個人生分享給觀眾 吐思念「素未謀面的姐姐」感動阿信

相關新聞

拆封點心、狗過度反抗要額外收費 寵物美容爭議樣態多

農業部今天公告犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項，重點針對寵物美容常見的糾紛包含犬、貓發生狀況的處理方式，解約退費...

犬貓美容定型化契約今上路 明訂美容不得宣稱醫療效能

隨著國人飼養寵物比例持續增加，寵物美容產業蓬勃發展，整體市場規模約為每年100億元。農業部今天公告犬、貓美容定型化契約應...

消保處通過毛小孩美容契約 逾時未滿30分鐘不收逾時費

台灣毛小孩(家犬、家貓)已達279萬隻，產生龐大的寵物美容商機，也衍生退費、逾時接回等爭議。行政院消保處表示，行政院通過...

逛街看到「大耳外星怪貓」直呼好醜 內行搖頭喊不識貨：身價高達6位數

一名網友在商場中看到一隻很特殊的貓咪，這隻淺棕色的貓咪的耳朵沒有長在頭頂，而是分別長在眼睛兩側，詭異的模樣讓不少網友覺得牠像外星人，沒想到身份曝光後身價竟高達六位數，讓不少網友直呼長知識。

整理婚禮花絮照「意外拍到全場最感人瞬間」 婚攝自己都感動到哭：太有愛

一名網友之前擔任朋友的婚攝，日前翻出舊照片整理時意外被婚攝的花絮照感動，只見新娘飼養的愛犬一直都含情脈脈看著飼主，像極了親眼看女兒出嫁的老父親，眼裡滿滿都是感動的淚水，讓拍攝者自己都忍不住被感動到流淚。

小警犬考試沒過被領犬員罵！哥哥「拼盡全力伸手保護妹妹」：不准欺負牠

一窩小警犬寶寶正在接受警犬訓練，有一隻狗狗做不太好無法完成指令，被領犬員訓斥，結果狗哥哥竟然跳出來伸出手保護妹妹，就像是在說「不要欺負我妹」，濃厚手足之情令不少網友直呼感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。