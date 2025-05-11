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彰化縣府規劃18場免費犬貓絕育三合一活動 認養還送嫁妝

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣秀傳醫院與醫町目市集今天在彰化市延平公園也合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，也推動認養活動。圖／秀傳醫院提供
彰化縣秀傳醫院與醫町目市集今天在彰化市延平公園也合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，也推動認養活動。圖／秀傳醫院提供

彰化縣遊蕩流浪犬目前約有9300多隻，時而傳出流浪犬追人追車，甚至攻擊事件，彰化縣政府加強犬貓源頭管制，今年共規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，將提供1300隻犬貓絕育，5月17、18還有二場活動。今天秀傳醫院也辦了一場特別的母親節「寵物市集活動」推廣認養流浪犬貓寵物。

以往多次發生民眾、學生被流浪狗追，甚至造成機車、單車騎士摔倒受傷，今年2月芳苑鄉一名85歲阿嬤行經草崙路時被十幾隻的流浪犬追，害阿嬤摔摔得鼻青臉腫及輕微腦震盪；3月底木棉花季期間也有警官在竹塘鄉濁水溪河床堤岸道路跑步，竟被20幾隻流浪狗圍攻。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣遊蕩犬目前約有9300多隻，彰化縣流浪犬收容中心目前最高收容數約200隻，縣府已編列1.8億元將重建老舊的收容中心，收容數也可增加到450隻，但收容數量仍相當有限，也呼籲民眾勿棄養家犬，並繼續推廣為家犬絕育。

縣府今年共規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，由天恩雅動物醫院、新長庚動物醫院及永勤動物醫院承攬辦理，編列145萬將提供1300隻犬貓絕育，3月起已舉辦4場，在員林市、芳苑鄉、鹿港鎮與田中鎮已為423隻混種犬貓完成絕育，彰化縣長王惠美還親自到場參與宣導活動。

5月還有二場，分別是5月17日在彰化市生活藝文館、18日在秀水鄉老人文康中心舉辦，凡設籍彰化縣、年滿18歲縣民，或曾於彰化流浪狗中途之家認養犬貓者（需持絕育券），皆可線上報名申請，享受免費絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記服務，額滿為止，線上報名表單https://reurl.cc/j9Vr7Z

彰化縣府也持續辦理「認養送嫁妝」活動，認養彰化流浪狗中途之家犬貓，即免費提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元嫁妝，民眾可與彰化流浪狗中途之家預約免費絕育，認養專線（04）8590638。

彰化縣秀傳醫院與醫町目市集今天在彰化市延平公園也合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，也希望推廣認養，減輕收容單位壓力。秀傳醫療體系總監黃柏文表示，今天這不僅是一場寵物市集，更希望讓民眾提升對動物照護、健康防疫及愛心認養的認知。

彰化縣秀傳醫院與醫町目市集今天在彰化市延平公園也合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，台中傳騏動物醫院醫療團隊也為毛小孩免費健檢。圖／秀傳醫院提供
彰化縣秀傳醫院與醫町目市集今天在彰化市延平公園也合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，台中傳騏動物醫院醫療團隊也為毛小孩免費健檢。圖／秀傳醫院提供
彰化縣政府推動認養流浪犬貓，今年也規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，彰化縣長王惠美（左二)親自參與宣導活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府推動認養流浪犬貓，今年也規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，彰化縣長王惠美（左二)親自參與宣導活動。圖／彰化縣政府提供

動物醫院 狂犬病疫苗

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