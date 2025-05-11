彰化縣府規劃18場免費犬貓絕育三合一活動 認養還送嫁妝

彰化縣遊蕩流浪犬目前約有9300多隻，時而傳出流浪犬追人追車，甚至攻擊事件，彰化縣政府加強犬貓源頭管制，今年共規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，將提供1300隻犬貓絕育，5月17、18還有二場活動。今天秀傳醫院也辦了一場特別的母親節「寵物市集活動」推廣認養流浪犬貓寵物。

以往多次發生民眾、學生被流浪狗追，甚至造成機車、單車騎士摔倒受傷，今年2月芳苑鄉一名85歲阿嬤行經草崙路時被十幾隻的流浪犬追，害阿嬤摔摔得鼻青臉腫及輕微腦震盪；3月底木棉花季期間也有警官在竹塘鄉濁水溪河床堤岸道路跑步，竟被20幾隻流浪狗圍攻。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣遊蕩犬目前約有9300多隻，彰化縣流浪犬收容中心目前最高收容數約200隻，縣府已編列1.8億元將重建老舊的收容中心，收容數也可增加到450隻，但收容數量仍相當有限，也呼籲民眾勿棄養家犬，並繼續推廣為家犬絕育。

縣府今年共規劃18場次「免費混種犬貓絕育三合一活動」，由天恩雅動物醫院、新長庚動物醫院及永勤動物醫院承攬辦理，編列145萬將提供1300隻犬貓絕育，3月起已舉辦4場，在員林市、芳苑鄉、鹿港鎮與田中鎮已為423隻混種犬貓完成絕育，彰化縣長王惠美還親自到場參與宣導活動。

5月還有二場，分別是5月17日在彰化市生活藝文館、18日在秀水鄉老人文康中心舉辦，凡設籍彰化縣、年滿18歲縣民，或曾於彰化流浪狗中途之家認養犬貓者（需持絕育券），皆可線上報名申請，享受免費絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記服務，額滿為止，線上報名表單https://reurl.cc/j9Vr7Z

彰化縣府也持續辦理「認養送嫁妝」活動，認養彰化流浪狗中途之家犬貓，即免費提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元嫁妝，民眾可與彰化流浪狗中途之家預約免費絕育，認養專線（04）8590638。