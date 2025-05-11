和毛小孩過母親節 秀傳寵物市集免費健檢、打疫苗

彰化縣秀傳醫院與醫町目市集合辦一場特別的母親節「寵物市集活動」，今天在彰化市延平公園登場，許多民眾帶著毛小孩來免費健檢和打疫苗，也希望推廣認養，以解決流浪狗問題，減輕收容單位的壓力。

民眾養寵物風氣日盛，許多人也一起和毛小孩過母親節，今天「寵物市集活動」也邀請彰化縣動物防疫所進行動物防疫宣導，提供狂犬病疫苗施打。台中傳騏微創動物醫院的李衛民教授也率醫療團隊為民眾的毛孩免費基礎健康檢查。

秀傳醫療體系總監黃柏文表示，今天這不僅是一場寵物市集，更希望讓民眾提升對動物照護、健康防疫及愛心認養的認知。今天還有公益動物認養單位參與，希望透過結合寵物健康宣導及公益認養活動，以減輕收容單位壓力。